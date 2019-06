Stiri pe aceeasi tema

- Week-ends cu atletism de clasa. Competiția Match Juniors 2019, in Pitești! Federația Romana de Atletism, impreuna cu Primaria Municipiului Pitești, organizeaza, in perioada 11-12 mai 2019, un Concurs de Juniori cu participare internaționala ( Israel, Cipru, Ucraina, Belarus, Romania), cunoscut sub numele…

- O astfel de amenintare, desi inca imprecisa, vizeaza mai multe tari, iar Parlamentul European a aprobat un proiect de lege in ianuarie ce prevede acest lucru, dar acest text ar trebui inca aprobat de statele membre inainte de a intra in vigoare."Propun sa imbunatatim mecanismul statului…

- ”Va spun un lucru și uneori sunt foarte criticat pentru ca spun ceea ce gandesc. Eu cred ca USR ii va obliga pe PNL sa se schimbe, sa modernizeze sau sa dispara, ii va manca din punct de vedere politic și cu PRO Romania asta incerc sa fac cu PSD, fie se schimba, se modernizeaza, se adapteaza, daca…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Lituaniei, cu scorul de 24-23 (12-11), duminica, la Klaipeda, in Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European – EURO 2020. Balticii si-au luat astfel revansa dupa ce au pierdut joi la Targoviste cu 23-28. Romania a condus de…

- Un fermier de fructe pro-Brexit, care se bazeaza pe forta de munca din Europa de Est, a spus ca "ar putea fi ca si mort" daca nu poate obtine lucratorii de care are nevoie. David Figgis a spus ca a votat pentru ceea ce considera ca este "mai bine pentru tara mea", dar a adaugat:…

- In aceasta seara a avut loc tragerea la sorți a grupelor preliminare pentru turneul final al Campionatului European de handbal feminin, ce va avea loc in Danemarca și Norvegia, in perioada 4-20 decembrie 2020. Primele doua clasate din fiecare grupa (șapte la numar) vor ajunge la turneul final, acolo…

- LA LIMITA… Vasluianul Vladut Dudau a marcat, dar Romania U19 a pierdut calificarea la Campionatul European de futsal – U19. Dupa victoria cu Macedonia de Nord (7-2), “tricolorii” au pierdut cel de-al doilea meci din calificarile pentru turneul final al Campionatului European, 4-5 cu Ucraina. Nationala…