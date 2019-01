Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu a vorbit despre sacrificiile și compromisurile pe care le-a facut in viața personala. Unul dintre acestea este acela de a sta departe de familia sa. "Sunt 11 luni plecat de acasa, iar cand am vacanța vreau sa ma simt bine in casa mea la București. Soția nu sta cu mine, avem…

- Urarea nu este rautacioasa. Este sincera, chiar foarte sincera. Ce-i poti dori unui presedinte care, in patru ani de mandat, s-a remarcat doar prin inconsistenta actului de conducere? Ce-i poti ura unui presedinte care a ratat toate ocaziile de a realiza ceva concret? Romania prospera, cu care ne ametea…

- Flavia Mihașan și iubitul ei, Marius Moldovan, vor deveni pentru prima oara parinți și așteapta cu nerabdare sa soseasca pe lume bebelușul. Pana la sosirea celui mic, cei doi se bucura de momente romantice petrecute impreuna, intr-un loc cat se poate de romantic, departe de Romania.

- Un militar de doar 22 de ani a murit duminica dimineata, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa neregulamentar o strada din municipiul Constanta. Soferul a fugit de la locul accidentului, anunta Romania TV.Accidentul in care si-a pierdut viata militarul s-a produs duminica dimineata…

- Renzo Taddei, 92 de ani, bunicul tuturor colecționarilor de abțibilduri Panini, a murit. Batranul din Perugia deținea toate albumele editate de producatorul italian din Modena incepand din 1961 iși indeplinise visul de a vizita fabrica anul trecut, in premiera. Taddei, o figura emblematica printre colecționari,…

- Zilele trecute, o cunoscuta televiziune din Romania a facut publice o serie de inregistrari explozive cu liderul PSD Dambovița, fost ministru al Apararii Naționale, Adrian Țuțuianu, in care iși punea la zid colegii de partid.Astfel, Țuțuianu a ajuns acum un personaj extrem de contestat in randul social-democraților,…