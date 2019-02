Stiri pe aceeasi tema

- Structura anului școlar 2019-2020 este in negocieri la Ministerul Educației, iar ultima varianta venita dupa consultarile cu parinții, elevii și profesorii ar fi ca in noul an, cursurile sa inceapa pe 9 septembrie. In varianta anterioara, se avansase data de 16 septembrie. Potrivit celei agreate de…

- AS ROMA FC PORTO LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT CHAMPIONS LEAGUE. Danny Makkelie (Olanda), 36 de ani, va arbitra meciul AS ROMA - FC PORTO, contand pentru prima mansa a optimilor de finala din CHAMPIONS LEAGUE. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, marti, de la ora 22:00, AS ROMA…

- De peste opt ani, in centrul orasului Galati se afla o cladire care a costat bugetul public un milion de euro. Este vorba de o asa-zisa piata agro-alimentara („Piata Veche“), insa care are o singura taraba, la care nu vinde nimeni. De asemenea, in cladirea construita „pentru producatorii agricoli“ nu…

- „Gusturi de transilvania”, din decembrie LifeBox gatește local pentru tine. Dupa București și Cluj, incepand cu luna decembrie, Lifebox a ajuns și la Oradea. Sub atenta supraveghere a Chefului George Craciun, meniurile LifeBox vin in mai multe opțiuni. Cu o experiența vasta, fostul Executive…

- Indiferent de natura motivației profesionale, fie ca ea este inspiraționala, fie ca este dirijata de caștigurile financiare, mediul de lucru este și el unul dintre factorii decisivi cand vine vorba despre atitudinea unui angajat fața de slujba sa

- In ultimii ani, comenzile online de mancare au luat amploare in Romania, incepand cu localurile fast food si continuand cu restaurantele clasice, care au inceput si ele sa ofere mancare la domiciliu sau la birou. Cererea este si ea in plina crestere, dat fiind faptul ca tot mai multi romani…

- Dupa saptamani de Mercur retrograd apoi de Mercur in Scorpion – unde am fost nevoiti sa gandim si vorbim despre aspecte aflate in adancimile noastre – iata ca acum ne putem bucura, in sfarsit, de aceasta energie benefica pentru noi adusa de Mercur in Sagetator. Mintea este ca o parasuta –…

- "Traim impreuna privilegiul de a fi cei carora istoria ne-a dat sansa sa celebram Centenarul Marii Uniri, momentul fondator al existentei noastre nationale. Este o extraordinara bucurie, pe care sunt convins ca o impartasim noi, toti romanii, care in aceasta zi simtim, cu si mai multa emotie, dragostea…