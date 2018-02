Stiri pe aceeasi tema

- Activistii si simpatizantii Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) au organizat luni, 22 ianuarie, un protest la sediul ANRE. Manifestantii au solicitat conducerii institutiei reducerea tarifelor la gazele naturale cu 30%.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei…

- Un proiect cu finanțare europeana, destinat femeilor abuzate, se afla in vizorul inspectorilor antifrauda ai Oficiului European de Lupta Antifrauda. Se pare ca inspectorii suspecteaza ca angajații și rudele lor s-au inscris in acest proiect fara a avea dreptul legal, suspectand totodata și modul…

- Consiliul Județean Suceava a aprobat in unanimitate, luni, imparțirea a aproximativ 18,7 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Banii provin din cotele defalcate din impozitul pe venit. Primariile sucevene solicitasera peste 300 de milioane de lei, din care mai bine de 22 de milioane…

- Guvernul a aprobat prin Ordonanța de Urgența acordarea unui nou ajutor social. Este vorba despre o indemnizație in valoare de 370 de lei lunar, care va fi acordata veteranilor și vaduvelor de razboi. Banii vor putea fi folosiți pentru acoperirea unei parți din costul chiriei, energiei termice și energiei…

- Ședința Comisiei de Negociere a CE Oltenia, structura intrunita miercuri la ora 14.00 la sediul Direcției Miniere, a fost una tensionata, liderii sindicali prezenți nefiind mulțumiți de cifrele prezentate de administrație, pe proiecția de buget pe 2018. Liderii au ramas uimiți cand au vazut…

- Visul unei afaceri de succes cu bani de la stat tinde sa devina un coșmar pentru mulți antreprenori. Din cele peste 8.400 de firme care au semnat contracte de finanțare prin programul Start-up Nation, doar 2% au primit banii.

- Un batran de 79 de ani din Caransebeș a ramas fara 13.800 de lei și 10 galbeni, dupa ce un barbat l-a asigurat ca banii nu mai sunt valabili. Dupa ce s-a dezmeticit, batranul a sunat la 112 și l-a denunțat pe barbat.

- "Contravaloarea biletelor gratuite emise pentru studenti de catre CFR Calatori cf HG nr. 42/2017 se deconteaza in functie de numarul calatoriilor efectuate de catre acestia. Suma aferenta perioadei februarie-noiembrie 2017 a fost in valoare de aproximativ 176,6 milioane de lei, din aceasta fiind…

- Curtea Suprema din Taiwan a ordonat unui dentist sa plateasca mamei sale in jur de 554.000 de lire sterline ca rambursare a banilor pe care femeia i-a cheltuit in decursul anilor pe educația și creșterea acestuia. Instanța din Taiwan s-a pronunțat in legatura cu o hotarire judecatoreasca mai veche,…

- Tot mai mulți romani sunt pacaliți prin intermediul site-urilor online inregistrate in alte țari. Incercați sa fiți cat mai atenți cand faceți cumparaturi in mediul online, informeaza stirileprotv.ro. Zeci de romani au facut achiziții de pe site-uri inregistrate in Bulgaria, iar autoritațile…

- Indiferent cat de mult sau nu crezi in ceea ce spun astrologii sau numerologii cu siguranța ai și tu anumite superstiții sau cel puțin ai auzit de ele. Am stat și am vorbit cu unii dintre cei mai cunoscuți astrologi, numerologi și bioenergeticieni din Romania pentru a va prezenta o lista de…

- Programul Start-Up Nation, prin care statul roman acorda un grant de pana la 200.000 de lei firmelor nou-infiintate, este considerat cel mai ambitios program de acest tip din Uniunea Europeana, insa doar cateva zeci de intreprinzatori si-au primit pana acum banii, din cele peste 8.000 de planuri…

- Scott Sears, in virsta de 27 de ani, a reușit sa ajunga la Polul Sud, parcurgind mai mult de o mie de kilometri in 38 de zile, tocmai de Craciunul catolic. Scott a devenit cea mai tinara persoana, care a ajuns de unul singur la Polul Sud. Scott Sears are 27 de ani și e locotenent al Forțelor Armate…

- Kristy Shen, fondatoarea blog-ului Millennial Revolution, are 1 milion de dolari în banca. Ea a dezvaluit care este greseala cea mai comuna pe care o fac foarte multi tineri atunci când este vorba de bani. Oamenii nu-si noteaza cheltuielile. „Astfel nu stiu unde se duc banii",…

- Declaratii ale unor pacienti care au avut de a face cu medicul urolog Mihai Lucan au fost date publicitatii dupa perchezitiile facute zilele trecute la Cluj. Mihai Lucan, fiul sau si fostul director al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Sanpetreanu, sunt cercetati sub control…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, joi, ca de la inceputul anului viitor va lansa in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii, care vor circula in paralel cu cele existente in prezent in circulatie. ”In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat un imprumut de 21 de milioane de euro primariei Oradea, in vederea cofinantarii unor proiecte din fonduri europene, potrivit unui comunicat al municipalitatii din Oradea. Valoarea creditului de imprumut este de 21 de milioane de euro, maturitatea…

- Primarul interimar, Silvia Radu, susține ca banii care au fost cheltuiți pentru transportarea bradului din Ucraina care urma sa fie instalat in PMAN, vor fi recuperați. Este vorba de peste 13 mii de lei. Suma va fi restituita de catre compania ucraineana, care s-ar face vinovata de situația creata.

- Roxana Dobre neaga ca ar fi fugit de acasa, ba mai mult, iubita celebrului manelist Florin Salam sutine ca va deveni mama pentru a treia oara. Conform Antena Stars, Roxana Dobre a negat faptul ca a fugit de acasa si ca a luat banii pe care i-a pus deoparte impreuna cu iubitul ei, Florin Salam. Mai mult…

- In cursul nopții de miercuri, 13.12.2017, in jurul orei 22.30, un echipaj apartinand Politiei Locale Ploiesti, care desfașura activitați specifice de patrulare in zona centrala a municipiului, a fost sesizat de catre conducatorul unui autobuz al S.C. Transport Calatori Express S.A., ce oprise in stația…

- Hotii gasesc in fiecare zi metode noi prin care va pot lasa fara economii. Pretind ca sunt de la diverse companii, ca va fac oferte promotionale sau pur si simplu cer un pahar de apa. Ce povesti/metode folosesc hotii: Bat la usa victimelor si ofera produse de curatenie gratuite sau la preturi promotionale.…

- Adelin Vlai, avocatul aradean trimis in judecata pentru trafic de influenta in forma continuata, a scapat, din nou, de arestul preventiv. De aceasta data, la baza deciziei judecatoresti au stat… banii. Situatia actuala a inceput, de fapt, prin luna noiembrie, cand Vlai a solicitat Curtii de Apel Timisoara…

- UTA a incheiat anul cu o remiza, exact cat aveau nevoie jucatorii sa-si deblocheze salariile. 0-0 la Metaloglobus nu inseamna mare lucru pentru suporteri, dar pentru elevii lui Cristi Todea a insemnat enorm. Acum ne dam seama si mai bine de adevarata dimensiune a victoriei cu Chindia, cand utistii…

- Romania a cheltuit doar 1,1% din banii europeni alocati programarii 2014-2020, reprezentand 400,4 milioane euro, in conditiile in care state precum Bulgaria si Polonia au avut 7,5%, respectiv 6,5%, potrivit datelor Comisiei Europene.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a afirmat, joi, ca saptamana viitoare Guvernul va aloca, printr-o Hotarare, banii obtinuti de cadrele didactice prin sentinte judecatoresti, sumele urmand a proveni din fondul de rezerva al Ministerului si din economiile pe care le-au realizat unele inspectorate scolare.…

- A crescut rata Primariei Targu Jiu la creditul contractat pentru continuarea investițiilor la stadion. Municipalitatea a luat din banca 10 milioane de lei și trebuie sa-i returneze in doi ani. Banii sunt folosiți pentru amenajarile exteri...

- Cheltuielile cu focurile de artificii au intrat in discuția consilierilor locali, la ultima ședința de consiliu. Pe ordinea de zi s-a aflat un punct prin care s-au propus banii de cheltuit pentru sarbatorile de iarna. Astfel, s-au propus la vot 12o de milioane de lei vechi pentru ziua naționala, cu…

- Britney Spears a dat dovada de empatie si dragoste, in momentul cand s-a decis sa picteze un tablou floral, pe care l-a vandut cu 10.000 de dolari. Banii stransi i-a donat victimelor care au supravietuit atacului din Las Vegas.

- Foarte multe camine culturale s-au realizat, in ultimii ani, in satele din județul Timiș. Nu puține aduc și bani la bugetul local, fiind inchiriate pentru diferite evenimente. La moda sunt, in ultimul timp, petrecerile de majorat. ”Avem cereri de la tineri din localitate, care vor sa dea petrecerea…

- "Banii lasa urme care te ajung din spate. Cum ar fi aproape jumatate de milion de lei care leaga firma Tel Drum de primul șef instalat de PSD-ul lui Dragnea in fruntea unei instituții-cheie: #Oficiul (Național pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor), care a trimis gruparea Dragnea de mai multe…

- Elisabeta Curucu,A o pensionara in varsta de 71 de ani, din localitatea Negoi, le-a spus politistilor, miercuri dimineata, ca, in timp ce mergea pe drumul comunal din apropierea locuintei sale, a observat pe jos un portofel in care se aflau mai multe bancnote. De indata ce a gasit portofelul, femeia…

- "Sfantul Andrei este primul venit si ocrotitorul Romaniei. Credeti ca intamplator a fost ales Sfantul Andrei sarbatorit pe 30 decembrie? Primul lucru pe care trebuie sa il facem in noaptea de Sfantul Andrei este sa punem grau, sa vedem cu va fi anul, de la Sfantul Andrei la Sfantul Andrei.…

- Patru deputati liberali din Comisia de buget-finante, Bogdan Hutuca, Dan Vilceanu, Nicolae Neagu si Lucian Heius au propus un amendament pentru respingerea OUG privind plata defalcata a TVA. „Plata defalcata a TVA reprezinta un proces birocratic suplimentar aplicat asupra agentilor economici…

- Tenorul Norbert Nagy, impreuna cu prietenii sai și Rotary Club Satu Mare, invita publicul la a treia ediție a Concertului Caritabil de Craciun, care va avea loc pe scena Teatrului de Nord din Satu Mare. Spectacolul va avea loc in data de 19 decembrie, de la ora 19.00. Evenimentul are ca scop strangerea…

- Reprezentanții Loteriei Romane au anunțat ca biletul norocos a fost jucat la Agenția 02-038 din Arad, adica cea de pe Calea Petru Rareș din municipiu (Gradiște). Deși caștigul aradeanului este de 633.000 de lei, ceea ce inseamna peste 130.000 de euro, acesta va ramane cu puțin peste 100.000 de euro…

- Forma actuala a schimbarilor din legislatia fiscala va determina anul viitor o crestere a costurilor inregistrate de companiile de IT cu 5-7% iar principalul impact negativ va fi resimtit in primul rand de companiile romanesti, carora le va fi luat practic o jumatate din fondul dedicat dezvoltarii,…

- Viceprimarul de Chisinau Ruslan Codreanu afirma ca multe se puteau face cu cele 9 milioane de lei cheltuiti pentru referendumul de revocare din functie a primarului general, insa mai multe s-ar fi putut face daca nu ar fi existat coruptie la Primarie, de cand institutia este condusa de catre Dorin Chirtoaca.

- Primarul din Prundeni,Ion Horia Horascu, de la PSD, a fost retinut joi de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, dupa ce a fost dus la audieri in urma unor perchezitii ale Directiei Generale Anticoruptie si Parchetului Tribunalului Valcea, informeaza surse judiciare.Potrivit…

- Banii vor putea fi spalati de microbi si infectii. Un inventator roman a creat un aparat de sterilizare a bancnotelor in urma caruia acestea raman intacte si curate. Acest sistem este util pentru a reduce din virusi si bacterii.

- Se obișnuiește sa se considere ca Rusia pre-revoluționara era o țara înapoiata fara speranța, pe care Lenin a adus-o pe drumul dezvoltarii si a modernizarii. Istoricii moderni resping acest mit comunist. Economia Rusiei era în creștere, iar atunci cand bolsevicii au facut-o „planificata”,…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, ca parte a revolutiei fiscale implementate de Guvernul Tudose, va aduce pierderi de 440.025.000 de euro pentru Bucuresti, arata un calcul facut de consilierii generali ai PNL. Suma reprezinta pierderea cumulata a Primariei Capitalei plus cele sase primarii…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, ar putea intra intr-un scandal fara precedent, care s-ar putea finaliza cu cercetarea sa, pentru fals in declarația de avere! Cel puțin, astea sunt indiciile in acest moment, dupa ce PSD Cluj a ridicat aceasta problema, in urma unei dezvaluiri aparute…

- Daca ai probleme cu banii sau pur si simplu îti doresti un venit suplimentar, ai la îndemâna un talisman cu orez care poate face minuni pentru tine. În America de Sud se "construieste" acest taliman pentru a aduce bogatie si succes în viata oricarei…

- Considerat, pe buna dreptate, unul dintre cei mai avuți maneliști de la noi din țara, Nicolae Guța nu este, acum, in cea mai buna situație cand vine vorba de bani. Pentru ca, de cand s-a insurat, a lasat toate problemele financiare ”pe umerii” soției, iar acum... borseta lui sufera.

- Senatul a adoptat, ieri, un nou act normativ referitor la restituirea taxei auto, clarificand cadrul legal pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei de poluare pentru masini si a timbrului de mediu.

- Sute de galateni care au solicitat ajutor financiar de la Primaria municipiului Galati pentru a-si monta centrala, inca nu au primit cei 3000 de lei promisi. In conditiile in care luna noiembrie a venit cu nopti reci, oamenii care s-au debransat de la sistemul centralizat de incalzire tocmai pentru…