Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Investigații Criminale a Inspectoratului General al Poliției Romane, impreuna cu polițiști ai unitaților teritoriale de poliție, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.C., a desfașurat astazi o acțiune, in București și in 9 județe, cele mai multe fiind in Buzau, pentru destructurarea unui grup…

- Fostul international Ovidiu Petre adeclarat, miercuri, dupa cooptarea in staful FCSB ca analist video, ca isi doreste sa obtina multe succese cu echipa la care a “cunoscut cele mai mari satisfactii”, anunța news.ro.Citește și: Cerere fara precedent din partea Gabrielei Firea! Ce vrea, de fapt,…

- Polițiștii din Bacau fac cercetari intr-un dosar de tentativa de lipsire de libertate, dupa ce tatal unei fete a sunat la 112 și a spus ca un barbat ar fi vrut sa ii rapeasca fiica de pe strada.Citește și: Cerere fara precedent din partea Gabrielei Firea! Ce vrea, de fapt, primarul Capitalei…

- Pelicula „5 Minute”, cu Mihai Calin și Diana Cavallioti in distribuție, este inspirata din fapte reale și are premiera mondiala in competiția va avea premiera mondiala in competiția celei de-a 35-a ediții a Festivalului Internațional de la Varșovia, arata un comunicat.Citește și: Cerere fara…

- Un pui de pantera neagra a cauzat panica saptamâna trecuta într-un oraș din nordul Franței dupa ce a fugit din gradina zoologica. Autoritațile au gasit animalul în proprietatea unui localnic din orașul Armentières, din apropierea graniței cu Belgia. Barbatul ținea pantera ca…

- Polițiștii din Capitalei fac percheziții miercuri dimineața la locuința cunoscutului personaj din lumea interlopa Nuțu Camataru, in dosarul deschis dupa ce o maimuța s-a plimbat timp de cateva ore pe strazile din București, saptamana trecuta.

- "El a fost predat (...) in cursul diminetii autoritatilor belgiene", a declarat purtatorul de cuvant pentru AFP, adaugand ca acest barbat in varsta de 39 de ani retinut in iunie este suspectat ca le-a furnizat arme atacatorilor de la sala de concerte Bataclan de pe 13 noiembrie 2015.Suspectul…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza, joi, 26 de perchezitii la sediile mai multor firme si la locuintele unor persoane de pe raza judetelor Buzau, Ilfov, Calarasi si in municipiul Bucuresti, banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 700.000 de lei, informeaza Inspectoratul…