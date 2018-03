VIDEO Trump: Vom trimite astronauti pe Marte foarte curand

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul omenirii este reprezentat de o alta planeta, crede fondatorul Tesla.Elon Musk va incepe anul viitor testarea unor zboruri ce vor duce oamenii pe Luna si pe Marte, unde vor ridica colonii.

- SIMONA HALEP-QIANG WANG ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). SIMONA HALEP-QIANG…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa viziteze marti in statul California o portiune a granitei cu Mexicul si sa inspecteze mai multe proiecte ale zidului care ar trebui in viziunea lui sa previna imigratia ilegala din tara vecina.

- Președintele Donald Trump urmeaza sa viziteze, marți, cele opt mostre din zidul Mexicului, construite in California, urmand ca in curand sa aleaga varianta caștigatoare. Cu toate acestea, imigranții mexicani nu sunt impresionați și pe langa faptul ca nu cred ca țara lor va accepta vreodata sa plateasca…

- HALEP - DOLEHIDE LIVE la INDIAN WELLS. ONLINE STREAM DIGI BNP Paribas Open - VIDEO. Jucatoarea americana de tenis Caroline Dolehide va fi adversara Simonei Halep in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), de la ora 00:00. Dolehide (19 ani, 165 WTA) a trecut…

- Organizatorii turneului Premier Mandatory de la Indian Wells au aunțat programul zilei. In aceasta noapte, Simona Halep va lua startul in California, in timp ce Irina Begu va bifa al doilea joc deja, in turul II.

- BERBEC 21.03-20.04: Sunteti dominati de dorinta de a incepe un nou curs de specializare sau de formare profesionala intr-un anumit domeniu. Puteti chiar beneficia de resursele altei persoane, asa ca veti face cateva investitii care in viitor va vor aduce venituri considerabile. TAUR 21.04-21.05: In…

- De 8 martie, la Timișoara puteți trimite scrisori catre mame. Cei de la Asociația Look Inside va așteapta in centrul orașului și promit ca le vor expedia. Tot ce trebuie sa faceți este sa veniți cu scrisorile in Piața Operei.

- Compania care a produs filmul, Red Granite Pictures, cofondata de fiul vitreg al prim-ministrului Malaeziei, a anuntat in septembrie ca a ajuns la un acord cu guvernul american, dar fara sa dezvaluie suma. Potrivit unor documente depuse la un tribunal din California, miercuri, compania a stabilit acorduri…

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Simona Halep ajunge in Statelor Unite pentru orima oara din postura de lider mondial. Romanca se pregatește sa faca senzație la Indian Wells si Miami, turnee care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double".Turneul de la Indian Wells are un tablou la fel de consistent precum un Grand Slam: 128…

- De-a lungul coastei vestice a Americii de Sud, exista un desert vast atit de arid, incit poate fi considerat iadul pe Pamint. Asemanarile izbitoare cu Marte este unul dintre aspectele interesante si, desigur, cel mai evident. Altul, probabil si mai interesant, a fost descoperit recent, atunci cind cercetatorii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revocarea sefei DNA.

- Satelitul spaniol Paz de observatie a Pamantului, proiectat in scopuri militare si civile, a fost lansat joi pe orbita de o racheta Falcon 9 a companiei SpaceX, de la baza aeriana Vandenberg din California (SUA), relateaza joi EFE. Decolarea rachetei purtatoare a avut loc la 06:17 ora…

- In timp ce președintele american vrea sa elimine Loteria Vizelor, socrii sai au devenit recent rezidenti permanenți in SUA, dupa ce au primit Green Card-ul. Mai mult, parintii Melaniei Trump vor deveni in curand cetațeni ai SUA.

- Francezii se vor instala intr-un habitat cilindric, cu doua etaje si 8 metri in diametru. O “baza” la scara reala amplasata intr-un peisaj arid in vestul Statelor Unite, la patru ore de mers cu masina de cel mai apropiat oras si apropiat de Marte din punct de vedere geologic.…

- Compania Skoda a parodiat trimiterea pe planeta rosie a electromobilului Tesla Roadster care se afla la bordul rachetei Falcon Heavy. Cehii au publicat un filmuleț in care ne-au aratat cum pregatesc un liftback Skoda Superb de culoare rosie pentru o calatorie spre Marte.

- CHIȘINAU, 15 feb — Sputnik. Modelul Xenia Deli își ține mereu la curent fanii pe Instagram cu activitațile sale profesionale, dar și cele din viața privata. Potrivit postarilor, cel mai mult timp și-l petrece în California, acolo unde ar avea o activitatea ce ține de…

- Totodata, pe langa mesajele scrise la vedere cum ar fi „Don’t panic“ si „Made on Earth by humans“, pe platforma superioara de sustinere a masinii exista o placa pe care sunt trecute numele celor 6.000 angajati SpaceX. Aici se afla și un nume cu origini romanești, scrie Adevarul.ro. Este vorba…

- Președintele Donald Trump dorește sa puna capat finanțarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) de catre Statele Unite și dorește sa o treaca in mediul privat dupa 2025. Aceste planuri reies din propunerea sa de buget pentru 2019, scrie BBC News. Președinte american a propus in bugetul pe 2019 alocarea…

- Miliardarul american Elon Musk la 46 de ani este al 41-lea cel mai bogat om din lume cu o avere estimata la 21 mld. dolari, conform topului miliardarilor al Bloomberg. Este co-fondator si directorul executiv al Tesla Inc., Boring Co. si SpaceX, compania ce a lansat cea mai puternica racheta in spatiu…

- Recrutii Forumului Spatial Austriac (OWF) vor incerca sa petreaca trei saptamani departe de civilizatie, in conditii create pentru a le imita cat mai bine pe cele de pe Planeta Rosie. Ei vor conduce rovere speciale, pentru deplasare pe suprafete extraterestre, vor trai in corturi in forma de igloo…

- Lansarea unei misiuni umane pe Marte este tot mai aproape, datorita construirii de catre SpaceX a celei mai puternice rachete din lume, Falcon Heavy. Peste 200 oamenii de știința din 25 de țari au plecat in Oman pentru a efectua o simulare a vieții pe Planeta Roșie.

- "Presedintele Donald Trump anunta intentia numirii lui Charles P. Rettig in functia de comisar al Serviciului fiscal intern (IRS) cu un mandat de sapte ani", se arata intr-un comunicat al Casei Albe difuzat joi seara. Charles Rettig a fost avocat fiscal in statul California si are o experienta de 35…

- Statele Unite sunt aproape de a lua decizia privind impunerea unor sanctiuni de restrictionare a importului de petrol din Venezuela, a declarat, miercuri, secretarul de Stat Rex Tillerson, incheindu-si turul oficial efectual in cinci state din America Latina, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Compania SpaceX a inregistrat, marti, un succes istoric, dupa ce a reusit sa lanseze racheta Falcon Heavy, alcatuita din trei propulsoare Falcon 9, fiecare dotat cu noua motoare Merlin, si considerata cea mai puternica din lume. Racheta a fost lansata de pe platforma Centrului Spatial Kennedy de la…

- O noua racheta programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile spatiale sa fie mai accesibile si sa faciliteze drumul primilor oameni catre Marte,

- O noua racheta programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile spatiale sa fie mai accesibile si sa faciliteze drumul primilor oameni catre Marte, relateaza DPA, preluata…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job…

- Imaginile incredibile de pe Marte filmate de NASA. Arata ca și cum ar fi de pe Pamant! Sonda Curiosity de la Laboratorul de Propulsie al Agenției Spațiale Americane din Pasadena, California, care a aterizat pe Marte in 2012, acum peste 2.000 de zile, a transmis o panorama incredibila.

- Legea pensiilor este cea mai asteptata lege la ora actuala, iar aceasta va fi aplicata in curand, a declarat luni Lia Olguta Vasilescu, propusa pentru portofoliul Ministerului Muncii, la iesirea de la...

- Nu doar Tesla Roadster a cucerit publicul pe final de an atunci cand compania Tesla iși prezenta noutațile din portofliu, ci și Tesla Semi – primul camion electric de pe Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Treisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost...

- – despre rostul macilor pe cimpurile cu griu – Daca n-ati fost preocupati 100 % de chinurile facerii noului catindat de premier PSD ( Viorica de la Videle, by don Livione D., adica pandantul politic al Vioricai de la Clejani ), ati putut observa ( sau optserva, dupa caz ) editia 2018 a mega-tarafologiei…

- Presedintele Donald Trump prezinta o stare de sanatate "excelenta" si este apt din punct de vedere mental sa-si indeplineasca atributiile, a declarat amiralul Dr.Ronny Jackson, medicul oficial al liderului de la Casa Alba, informeaza site-ul cotidianului The Hill.

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP si Agerpres.ro. Alerta a fost data de o…

- Carmen Șerban se marita și spera sa devina mama in curand. Artista a povestit in direct la Antena Stars, despre cum și-a petrecut noaptea dintre ani. Carmen Șerban se concentreaza pe cariera, insa iși dorește o familie cat mai curand. Spune ca nu a primit inelul de logodna, dar vrea sa se casatoreasca…

- Taco Bell s-a clasat pe locul 8 in topul Franchise 500, un top al francizelor realizat in fiecare an de publicatia Entrepreneur. Brandul Taco Bell este prezent si in Romania cu doua locatii, ambele in Bucuresti, in Baneasa Shopping City si in Mega Mall. Mai putin cunoscuta este insa,…

- Donald Trump are cel mai slab vocabular dintre ultimii 15 președinți americani, arata un stiu realizat prin analizarea discursurilor președinților americani din 1929 pana in prezent, scrie Newsweek. Trump vorbește la nivel de gradul patru, cel mai mic dintre ultimii 15 președinți din SUA și este in…

- Cercetatorii de la Universitatea San Diego din California (SUA) au gasit o noua modalitate de a descoperi cancerul la plamani. Potrivit acestora, unghiile de la picioare spun multe despre efectelor fumatului asupra plamanilor. Mai exact, cu cat nivelul de nicotina din unghii (mai ales din unghia degetului…

- Ramona Dinescu si Liliana Craciun traiesc o poveste de dragoste, dar si de curaj si asumare intr-o lume moderna, dar, de multe ori, cu idei, conceptii invechite de mii de ani. Romancele locuiesc in Italia, care a devenit tara in care ele pot sa isi uneasca destinele dupa 15 ani de relatie.

- O familie din statul american din California timp de 34 de ani nu a aruncat pomul de Craciun, informeaza Daily Mail. In anul 1983, locuitorii orașului Irvine Gina și Joe Mistretta au dat 20 de dolari SUA pentru un pin de 60 de centimetri, care era vindut ca un pom de Craciun. Ei au adus copacul acasa…

- Astrologul Mariana Cojocaru ne spune care sunt fenomenele astrale unice ale anului 2018. BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna…

- NASA a gasit o modalitate de a vizita asteroidul Psyche, un obiect metalic cu diametrul de aproximativ 252 kilometri, din Centura de asteroizi dintre planetele Marte si Jupiter, cu patru ani mai devreme decat a stabilit initial, conform SPACE.com.

- Artistul Bob Givens, celebru pentru animatiile cu Bugs Bunny, un personaj simbol al francizei Looney Tunes, dar si pentru munca la personaje precum Daffy Duck, Tom si Jerry, Popeye si Alvin si veveritele, a murit la varsta de 99 de ani, potrivit BBC News. Mariana Givens, fiica animatorului, a anuntat…

- Scandalul schimbarilor legilor justitiei a atins cote imense. S-a trecut la faza pe amenintari. Presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi sunt direct vizati. Deputatul Liviu Plesoianu anunta ca-i va trimite o scrisoare chiar presedintelui SUA, Donald Trump, pentru a-l informa…

- Pompierii care lupta cu flacarile ce au facut ravagii in ultimele doua saptamani in California provocand doua decese si mistuind o regiune care masoara aproape o treime din suprafata statului Rhode Island au fost ajutati in timpul noptii de duminica de vantul care a slabit in intensitate, au informat…

- O capsula Soyuz cu trei astronauti la bord a fost lansata duminica, de pe cosmodromul rus Baikonur, din Kazahstan, spre Statia Spatiala Internationala (ISS) pentru o misiune de peste 4 luni, conform AFP. Japonezul Norishige Kanai, americanul Scott Tingle si rusul Anton Shkaplerov, comandantul misiunii,…

- Pe principiul ”un eșec nu trebuie sa fie o cauza pierduta”, președintele Donald Trump a semnat o directiva prin care astronautii americani vor fi trimisi din nou pe Luna si chiar pe Marte. Informația a fost data publicitații de purtatorul de cuvant al Casei Albe, Hogan Gidley. NASA are astfel ocazia…