- Președintele american, Donald Trump, va avea o intrevedere cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, la o zi dupa anunțul privind anchetarea acestuia de catre Camera Reprezentanților, conform site-ului cotidianului The Guardian.Intalnirea dintre președintele american și omologul sau ucrainean,…

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca publicarea transcriptului conversatiei telefonice pe care a avut-o, pe 25 iulie, cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski dovedeste ca nu a facut ''nici cea mai mica presiune'' asupra acestuia privind investigarea fiului lui Joe Biden si ca tot…

- Sefa Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi a anuntat marti prima etapa in vederea unei puneri sub acuzare oficiale a presedintelui Donald Trump, suspectat ca a solicitat omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze afacerile fiului rivalului sau democrat Joe Biden. Doar doi presedinti…

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va intalni pentru prima data cu omologul sau american Donald Trump saptamana viitoare cu prilejul unei calatorii in SUA, unul dintre principalii sustinatori occidentali ai Ucrainei, a anuntat vineri Kievul, relateaza AFP. Intalnirea ar urma sa aiba loc in…

