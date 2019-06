Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat joi ca recursul la forța de catre Statele Unite împotriva Iranului ar fi "o catastrofa", dupa ce o drona a fost doborâta de Iran, scrie AFP."Statele Unite spun ca nu exclus un recurs la forța (...). Acest lucru ar fi o catastrofa…

- Presedintele american Donald Trump isi va lansa oficial marti candidatura pentru alegerile prezidentiale din 2020, relateaza The Guardian.Citește și: O noua formula de Guvern negociata de opoziție. SURPRIZE majore pentru toate funcțiile guvernamentale. Martor la negocieri: `E ca la piața`…

- Presedintele american Donald Trump ar lua în considerare utilizarea fortei armate pentru a împiedica Iranul sa se înarmeze nuclear, însa a evitat, într-un interviu acordat revistei Time, un raspuns direct la

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat ca Iranul „nu va incepe un razboi impotriva niciunei natiuni” dupa ce SUA au anuntat ca trimit inca 1.000 de soldati in Orientul Mijlociu, conform The Guardian.Rouhani a precizat marti ca Iranul nu doreste un conflict. „Iranul nu va declansa un razboi…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat Iranul cu distrugerea, in cazul unui atac vizand interese americane, in contextul in care relatiile intre Teheran si Washington sunt extrem de tensionate de la reimpunerea sanctiunilor economice americane Republicii islamice, in noiembrie, relateaza…

- Administratia presedintelui Donald Trump nu are permisiunea Congresului de a intra in razboi cu Iranul, a declarat joi Nancy Pelosi, presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara), pe fondul escaladarii tensiunilor in regiune, informeaza Reuters. Nancy Pelosi a declarat…

- 'Procesul de crestere a 'capacitatii si ritmului de productie' a uraniului imbogatit si de apa grea a inceput din ziua in care presedintele (Hassan Rouhani) a dat ordin', a declarat pentru Isna purtatorul de cuvant al Organizatiei iraniene pentru energie atomica (AEOI- Atomic Energy Organization…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat Iranul inca o data luni, afirmand ca ar fi "o mare greseala" daca "se va intampla ceva", in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste "atacuri" impotriva intereselor americane in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. "Daca…