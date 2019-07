Stiri pe aceeasi tema

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a lasat sa se inteleaga, intr-o postare pe Facebook, ca realizatorii de emisiuni TV sunt vinovati ca Gigi Becali ii critica pe jucatorii antrenati de Bogdan Andone, deoarece il suna pe patronul echipei

- „Omul sfinteste locul” este zicala ce pare ca se aplica cel mai bine intr-o parcare de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, intre Aiud și Turda. O toaleta aflata pe sensul de mers spre Cluj a devenit virala pe rețelele de socializare dupa ce persoanele care se ocupa de ingrijirea acesteia au transformat-o…

- "Ultima mea zi la MAI am petrecut-o așa cum mi-am dorit mereu: alaturi de oameni! M-am simțit ca intr-o familie, sentiment care consider ca definește cu adevarat acest minister. Soarta a facut ca tocmai in aceasta zi sa sarbatorim Ziua MAI pe care am instituit-o cu mult entuziasm anul trecut.…

- „Astazi se implinesc 74 de ani de la un eveniment politic care a zguduit mapamondul si se va preda vesnic in scolile de politologie. Winston Churchill, cel mai mare britanic care a trait vreodata, cum il considera ai lui, omul care si-a dus tara la victorie, ca premier, in Al Doilea Razboi Mondial,…

- ”El a fost Vasi, avea 33 de ani și a murit ieri, calcat de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada. Prietenul meu nu a fost milionar, deși muncea de la 18 ani și era cunoscut ca fiind un bun profesionist. Prietenul meu inteligent cunoștea multe limbi straine, avea vreo doua facultați…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a votat, duminica, in Ilfov, la alegerile europarlamentare. Aceasta s-a prezentat la sectia de vot impreuna cu familia sa, primarul Florentin Pandele si cei doi copii. "Am votat! Asa cum am facut mereu, de la 18 ani. Fara sa ma impinga altcineva. Sau ca sa fiu cool…

- Alex Faur va fi inmormantat sambata. Barbatul, un apropiat al vedetelor din showbiz-ul autohton, a fost rapus de o boala cumplita. Alex Faur a murit la varsta de 40 de ani. Acesta era bolnav. In urma cu cateva zile, Alex Faur a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate, iar vedetele autohtone…

- Ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, a ramas joi dimineața blocat intr-o padure din Sadova, județul Suceava. Demnitarul a facut pana in mijlocul padurii și a dat o mana de ajutor ca sa nu intarzie la intalnirea programata cu primarii din județ.„Cand faci pana in mijlocul padurii și pui mana…