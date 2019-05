Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit situației Biroului Electoral Central, topul județelor unde au votat efectiv cei mai mulți cetațeni pana la ora publicarii acestei știri este urmatorul București – aproximativ 340.000 de oameni Prahova – 130.239 oameni Constanța – 128.196 Iași – 128.159 Cluj – 122.645 Bacau – 112.269 Dolj –…

- NU guvernul decide unde au murit Eroii Romani, ci Istoria. Negocierile politice nu pot sterge sangele romanilor. Exista o intreaga dezbatere pe tema amplasamentului Cimitirului de la Valea Uzului, daca acesta apartine de Bacau sau de Harghita; bineințeles ca apartine de Bacau, caci așa spun actele cadastrale,…

- Ploile torentiale au produs avarii retelelor electrice, lasand fara curent electric peste 2.000 de consumatori din judetul Bacau, Romania. In Vaslui, zeci de locuinte si curti au fost inundate, iar pe doua drumuri circulatia este ingreunata.

- Lumina este creata. Intunericul nu. El preexista: si intuneric era deasupra genunii (Facerea, 1:2). Genune, adica hau. Adica haos. Intunericul preexista, fara Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Despre alegeri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Aproape un miliard de oameni sunt asteptati la urne in cadrul celui mai mare exercitiu democratic ce a avut loc vreodata in istoria lumii. India isi alege in urmatoarele sase saptamani cei 543 de deputati ai camerei inferioare (Lok Sabha) a Parlamentului. Scrutinul-maraton a inceput ieri, iar rezultatele…

- Un milion de sectii de votare vor fi necesare in total pentru a-i alege pe cei 543 de deputati ai camerei inferioare (Lok Sabha) a parlamentului. ''Este literalmente cel mai mare exercitiu democratic intreprins vreodata in istoria lumii'', a declarat Milan Vaishnav, de la Carnegie Endowment for International…

- Tudor Ciuhodaru a vorbit, pentru DCNews, despre aceasta decizie de a pași in Parlamentul European. ”Sunt onorat de nominalizarea colegilor mei social-democrați de la Iași și din intreaga Moldova și de susținerea la nivel național. Asta inseamna ca activitatea pe care am dus-o pana acum in…

- Un cuptor, peste 1500 de grade Celsius, o formula secreta de nisip, soda și alte componente, și o suflare magica. Și arta cat cuprinde. Acestea sunt ingredientele unuia dintre cele mai vechi meșteșuguri europene: sticla de Murano.