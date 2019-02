Stiri pe aceeasi tema

- Soldații venezueleni au deschis focul vineri asupra cetațenilor indigeni, aproape de granița cu Brazilia, omorand doua persoane, in timp ce președintele Nicolas Maduro incearca sa blocheze aducerea ajutoarelor umanitare intr-o țara devastata economic, relateaza Reuters. Statele Unite, care se afla printre…

- Un locotenent-colonel venezuelean a dat un interviu anonim postului de radio spaniol Cadena SER. El subliniaza gradul de nemulțumire al fortelor armate cu privire la președintele Maduro, noteaza Courrier International, citat de Rador."Eu cred ca armata va sfârsi prin a le întoarce…

- Statele Unite sunt pregatite sa scuteasca de sanctiuni responsabilii militari care se alatura opozantului Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat miercuri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, relateaza AFP.

- Donald Trump a reafirmat ca recursul la armata americana în cazul crizei din Venezuela este "o opțiune" avuta în vedere în fața crizei politice care afecteaza țara latino-americana, scrie AFP.Întrebat, într-un interviu cu televiziunea americana CBS difuzat…

- Un membru al Gardienilor Revolutiei, armata de elita a regimului iranian, a fost ucis si cinci raniti sambata intr-un atac la o baza din sud-estul Iranului ce survine in contextul aniversarii a 40 de ani de la Revolutia islamica, a informat agentia de presa oficiala IRNA, relateaza AFP.Grupul…

- Opoziția din Venezuela, condusa de Juan Guaido, autoproclamat președinte, a defilat miercuri pentru a convinge Armata sa îi întoarca spatele președintelui Nicolas Maduro, relateaza AFP. ”Forțe armate, recâștigați-va demnitatea”, ”Maduro uzurpatorul”, ”Nu…

- Armata siriana nu se afla in orasul Manbij, a declarat vineri comandamentul central american (Centcom) dupa anuntul fortelor siriene ca au intrat in aceasta localitate din nordul tarii dupa sase ani de absenta, informeaza France Presse preluata de Agerpres. "In ciuda unor informatii incorecte…

- Armata japoneza intentioneaza sa isi majoreze cheltuielile in urmatorii cinci ani ca raspuns la provocarile de securitate si pentru a reduce surplusul comercial al tarii cu Statele Unite prin cumpararea de echipamente militare americane, a relatat sambata cotidianul economic japonez Nikkei, preluat…