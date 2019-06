O cercetare administrativa referitoare la accidentul in care au fost implicate trei autospeciale de politie a fost dispusa de IPJ Mehedinti, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, potrivit Agerpres. Traficul rutier in orasul Bals este de obicei aglomerat in timpul zilei, de luni pana vineri, formandu-se frecvent coloane de masini de sute de metri sau chiar de kilometri, in conditiile in care orasul nu are centura ocolitoare si traficul greu traverseaza localitatea prin zona centrala.