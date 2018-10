Stiri pe aceeasi tema

- Pe obrajii lui tata Nicolae curg lacrimi, dupE lacrimi. Dorul, durerea, dar xi golul din suflet, pricinuit de despErtirea fortatE de fiului sEu, nu-i mai dau pace pErintelui de 37 de ani. Zi xi noapte se gandexte doar la Cristinel, bEiatul lui de 8 luni, fiul care ii seamEnE leit, dar care i-a fost…

- ToatE lumea "tie cE Monica Gabor "i fiul lui Mr. Pink sunt extrem de apropiati "i nu doar ei doi, ci "i Irinuca, fiica ei "i a lui Irinel Columbeanu, se simt ca doi fra:i "i se poartE extrem de frumos unul cu celElalt.

- Un artist foarte cunoscut de la noi a fost snopit de propriul copil. Da, chiar fetita lui a facut ceea ce vedeti in imaginea de mai sus! S-a ales cu un ochi vanat si a vrut sa le arate tuturor ce a patit.

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu, aflat la protestul din Piata Victoriei, spune ca fiica sa, in varsta de 16 ani, a ajuns in stare de inconstienta din cauza gazelor lacrimogene imprastiate de jandarmi, fiind resuscitata de un echipaj SMURD. ”Cum e ca un guvern sa-si gazeze propriii cetateni? Si pe copii!…

- "Stiti cum e sa te intalnesti cu propriul tau copil, transportat pe targa, in stare de inconstienta catre un echipaj SMURD?", a scris Alexandrescu pe pagina sa de Facebook. El relateaza ceea ce s-a intamplat: "Fetele mele erau cu mine la protest. Una dintre ele a inaintat putin, cu o prietena a ei,…

- O ucraineanca a nascut o fetita intr-o fabrica din Polonia, unde muncea. Femeia de 36 de ani a pus bebelusul intr-un recipient din plastic, in incercarea de a-l ucide. Cazul a iesit la iveala dupa ce sora femeii a observat in toaleta pete de sange.

- Polițiștii au prins in flagrant pe tanara de 21 de ani, care avea asupra ei substanțe suspecte a fi droguri, in vederea consumului. In cauza, polițiștii au intocmit dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de deținere in vederea consumului de substanțe suspecte…

- Sarah Mitchell si sotul ei, Travis Lee Mitchell , au fost acuzati de crima din culpa in 2017 dupa ce și-au condus propriul copil la moarte alegand sa se roage in loc sa mearga la un medic. Cei doi membri ai Bisericii din Oregon și-au recunoscut vinovatia si au primit cate o condamnare de aproape sapte…