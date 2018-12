Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 18 ani s-a aruncat in raul Bistrița dupa o cearta cu mama ei și este cautata de pompieri. Tanara a fost vazuta de o vecina aruncandu-se in apa, sambata seara, iar martora a sunat la 112. Pompierii au cautat-o timp de doua ore și au reluat operațiunea duminica dimineața. Tragedia a avut loc…

- Adolescentul de 15 ani a murit dupa ce s-ar fi aruncat de pe terasa unui bloc din cartierul Ferentari, chiar în fața parinților sai. Din primele informații, acesta ar fi suferit din cauza unei desparțiri.

- Tragedie in Romania! Totul s-a petrecut in Pitești. O femeie s-a prabușit in gol de la ultimul etaj al unui bloc, iar cineva a sunat imediat la numarul de urgența 112. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Jurnaliștii de la argesul.ro au transmis ca este vorba despr eo femeie in varsta de 69 de…

- O fetița de 13 ani s-a aruncat de la etajul doi al unui bloc din Targoviste, dupa o cearta cu parintii in legatura cu folosirea telefonului mobil, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)...

- O fata de 13 ani s-a aruncat de la etajul doi al unui bloc din Targoviste, dupa o cearta cu parintii in legatura cu folosirea telefonului mobil, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Evenimentul a avut loc joi seara, in cartierul micro 9 din Targoviste. Fata a fost transportata…

- Un buzoian in varsta de 60 de ani n-a mai rezistat la cicalelile continue ale acesteia și a decis sa-și ia viața. El s-a certat cu nevasta și, de nervi, s-a aruncat de la etaj, a informat reporterbuzoian.ro . I. Vrabie s-a aruncat ieri de la etajul 1 și a fost transportat la spital. El a fost transportat…

- Tragedie in Prahova. Un tanar de 24 de ani și-a pus capat zilelor intr-o vila din cartierul Baumaister din Bucov. Noaptea trecuta, barbatul s-ar fi certat cu prietena, care a plecat de acasa la o familie de prieteni din același cartier. Nu insa presupusa discuție cu prietena ar fi cauza gestului necugetat.…

- Detalii cutremuratoare au iesit la iveala despre elevul de 17 ani din Botosani care s-a spanzurat in urma cu o saptamana. Pe 6 octombrie, adolescentul a fost gasit spanzurat de una dintre matusile sale alaturi de care locuia. La momentul respectiv s-a spus ca motivul sinuciderii ar fi dorul de parinti,…