Stiri pe aceeasi tema

- Simon Moores, cumnatul lui Paul Hollywood, a murit dupa ce avionul in care se afla s-a prabușit in nordul Errezil, in Spania. Avionul care a decolat din Cascais trebuia sa ajunga in San Sebastian. Paul Hollywood, prezentatorul show-ului britanic "The Great British Bake Off", este devastat dupa ce fratele…

- Guvernatoarea statului mexican Puebla, Martha Erika Alonso si sotul ei, senator si fost guvernator al acestui stat din centrul Mexicului, si-au pierdut viata luni in urma prabusirii elicopterului la bordul caruia se aflau, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cele mai sincere condoleante parintilor…

- Mai mulți suporteri rapidiști au mers sa colinde alaturi de gloriile rapidiste casele unora dintre cei mai cunoscuți fani giuleșteni. Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, s-a alaturat și el colindatorilor. Ziua de sarbatoare s-a transformat intr-o tragedie. Nicu Raducanu "Corsicanu" a facut infarct in…

- O tragedie de proporții a avut loc, astazi, pe DJ 211 intre localitatile Cuza Voda si Viziru, in Braila. Primarul comunei Vintileasca (Vrancea) și fostul viceprimar al localitații, au murit intr-un cumplit accident de mașina.

- Tragedie fara margini in familia pictoritei Melania Ilioaia. Tanara pictorita din 31 de ani a incetat din viata, in urma unei boli cumplite. Melania era o persoana vesela, plina de viata, iar familia si prietenii inca nu pot sa creada ca tanara nu mai este printre noi.

- Autoturismul la volanul caruia se afla tanarul in varsta de 26 de ani a intrat intr-un stalp de sustinere al unei pasarele. In urma impactului violent, șoferul a fost aruncat in afara autoturismului, fiind gasit de pompieri la doi metri de mașina, pe carosabil. Tanarul are in jur de 26 de…

- Un tanar de 21 de ani si a pierdut viata, iar o fata de 20 de ani, care se afla in masina alaturi de el a fost grav ranita, intr un accident de circulatie care a avut loc sambata dupa amiaza pe DN7 Deva Lugoj, in zona localitatii hunedorene Vetel, cele doua victime fiind frati, a informat Inspectoratul…

- Clipe grele pentru un model care avea toata viata si cariera inainte. Mairead O’Neill a murit la 21 de ani. Celebrul model s-a stins din viata subit. Familia si prietenii sunt ingroziti de cele intamplate. Celebrul model a absolvit Universitatea in luna august și a avut „lumea la picioarele ei”, potrivit…