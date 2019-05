VIDEO Tragedia de la Budapesta: Cum s-a scufundat nava cu turişti sud-coreeni în Dunăre Politia ungara a anuntat joi ca a deschis o ancheta penala dupa accidentul de miercuri seara de la Budapesta in urma caruia o nava cu turisti sud-coreeni s-a scufundat in Dunare, cel putin sapte dintre ei pierzandu-si viata si alti 19 fiind dai disparuti. Un martor a relatat pentru site-ul Index.hu ca un vapor de croaziera de mari dimensiuni a intrat din spate in ambarcatiunea cu turisti sud-coreeni, rasturnand-o. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

