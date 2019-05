VIDEO ​Tragedia aviatică din Rusia: Avionul Suhoi a aterizat de urgență cu rezervoarele pline (surse) Avionul Aeroflot Suhoi Superjet a fost nevoit sa aterizeze cu rezervoarele de carburant pline, în condițiile în care s-a pierdut contactul radio cu controlorii aerieni și "era periculos sa se efectueze o manevra pentru golirea rezervoarelor deasupra Moscovei", scrie, citând surse anonime, agenția Interfax, preluata de AFP.



Avionul a fost constrâns, din motive înca necunoscute, sa revina pe aeroportul Moscova-Șeremetievo, la câteva minute dupa decolarea spre Murmansk (nord).



Primele surse invocau un incendiu la bord dar o înregistrare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul aviatic petrecut duminica pe Aeroportul Sheremetyevo din Moscova, soldat cu 13 morți, i-a ingrozit pe toți cei aflați in acel moment in aerogara. Un corespondent al Russia Today care a asistat la tragedia de pe pista aeroportului rusesc a povestit ca imaginile erau pur și simplu apocaliptice.…

- Au aparut primele imagini din interiorul aeronavei Aeroflot care a aterizat forțat pe Aeroportul din Moscova au fost publicate pe rețelele de socializare. In filmuleț se aud țipetele disperate ale oamenilor imbarcați in aeronava care iși dau seama ca sunt captivi in infern. Filmarea pare a fi facuta…

- Un avion de pasageri de pe cursa Moscova - Murmansk a fost nevoit sa se întoarca pe aeroportul Șeremetievo din cauza izbucnirii unui incendiu la bordul navei, informeaza RIA Novosti. În urma accidentului, 13 persoane și-au pierdut viața, doi dintre care erau copii, anunța autoritațile.…

- Conform primelor informații din presa rusa, la bord se aflau 72 de pasageri. Exista victime. Dupa cum vedeți in clipul de mai jos, o parte din pasageri au fost evacuați pe scara gonflabila. Vorbim despre un avion al companiei Aeroflot care zbura pe cursa Moscova - Murmansk. REVENIM CU INFORMAȚII…

- Tavi Clonda a facut primele sale declarații dupa ce soția sa, Gabriela Cristea, a devenit mamica pentru a doua oara. Acesta a oferit detalii despre naștere, despre starea partenerei sale de viața și despre bebeluș. Prezentatoarea de televiziune a devenit mama pentru a doua oara duminica, 17 martie,…

- Probleme pentru Facebook și Instagram.Facebook și Instagram par sa aiba mari probleme pentru unii utilizatori din intreaga lume. Primele probleme s-au semnalat dupa ora 18:30. Probleme pentru Facebook și...

- Radu Valcan și soția sa, Adela Popescu, au avut un schimb de replici pe rețelele de socializare. Prezentatorul de televiziune Radu Valcan a plecat la munte, in timp ce partenera sa de viața, vedeta TV Adela Popescu a ramas acasa. Pe contul sau de Instagram, Radu Valcan i-a transmis un mesaj soție sale.…