Pana in prezent, Toyota a lansat intr-un numar mare modele de masini hibride si a promovat activ, cel putin in patria sa, vehicule care au unitati de propulsie ce consuma hidrogen, insa o orientare clara si decisiva in privinta electromobilelor asa si nu s-a mai vazut din partea sa.Insa, totul se va schimba in viitorul apropiat. Dupa ce masinile hibride au devenit destul de populare, acum Toyota are de gand sa le faca la fel si pe cele electrice printr-un plan complex pe acest front, care in viziunea sa cuprinde trei directii principale.