Stiri pe aceeasi tema

- Daca le-ați ratat, in tumultul de breaking news al zilei, sau pur și simplu nu ați avut timp sa le citiți, veți gasi aici, sambata de sambata, o selecție de investigații curajoase, opinii argumentate și povești care ne ajuta sa ințelegem mai bine lumea in care traim. 1. Mort in fosa septica: un accident…

- Cel mai mare utilaj in functiune al Exploatarii Miniere Berbesti - Alunu, din judetul Valcea, s-a transformat joi, 23 mai, intr-un morman de fier vechi. Nu au existat victime umane, dar s-a demarat o ancheta pentru a se afla cauzele care au dus la „avaria fara precedent din Romania post-decembrista”.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de ploi pentru 22 de judete din Romania, printre care si Gorj si Valcea, valabila pana in aceasta noapte, la ora 23.00. Judetele Dolj, Olt si Mehedinti se afla in ...

- Proiectul acestei legi a luat naștere in urma multor discuții pe care le-am purtat cu aleșii locali din zone montane, proprietari de terenuri, oameni interesați pentru dezvoltarea turismului in Romania și jurnaliști valceni. “Am inițiat proiectul “Schi in Romania” impreuna cu mai mulți colegi deputați…

- Prin intermediul procedurii parlamentare a intrebarilor adresate membrilor Guvernului, președintele PNL Valcea, deputatul Cristian Buican, le-a reamintit Miniștrilor Finanțelor și Educației ca au trecut doua luni de la promisiunile acestora privind lansarea unui program investițional privind dotarea…

- Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeana ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania , 246 locuri de munca vacante, la data de 04 aprilie, dupa cum urmeaza: 1) Belgia– 9 locuri de munca vacante: 5 operatori la mașini/utilaje pentru fabricarea produselor din carton, 1 manager de…

- Marta Lopez și Alicia Fraga Fernandez, cele doua spaniole de la SCM Rm. Valcea, vorbesc despre aventura lor in Romania și despre fascinația de a juca mereu intr-o sala plina. Dupa meciul cu CSM București, pierdut de SCM Rm. Valcea cu 29-30, Alicia Fraga Fernandez și Marta Lopez au acceptat un dialog…