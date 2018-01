Stiri pe aceeasi tema

- TaurNu e pentru cine se pregateste, ci pentru cine se nimereste. Aceasta este impresia pe care o are nativul Taur aflat in fata unei schimbari dramatice. In bine, atentie! A trait in ultima perioada dezamagiri cumplite, s-a simtit lasat deoparte, neglijat, umilit. Insa acesta este momentul…

- Fecioara, noroc de 5 stele Daca te-ai nascut in zodia Fecioarei, se poate spune ca ai fost binecuvantata de astre. Mereu obții ceea ce dorești și planurile iți ies așa cum le-ai gandit. Ești o perfecționista și nu te descurci prea bine in situațiile critice, dar ești optimista și ai multa…

- Taur Nativii nascuti in zodia Taur se chinuie de ceva timp sa treaca peste o perioada dificila, dar nu reusesc in niciun fel. Parca totul s-a intors impotriva lor si trebuie sa lupte cu morile de vant pentru a iesi la lumina. Pe langa dificultatile de la locul de munca, lipsa banilor si ratarea…

- Cercetatorii de la Universitatea York au mers in regiunile arctice si antarctice pentru a studia prezenta microbilor si au observat ca exista microorganisme a caror activitate metabolica a lasat urme particulare in zapada.

- Daca pana acum nu ai stat extraordinar din punct de vedere financiar, dar inca mai ai sperante ca vei castiga la Loto, iata ca astrele iti spun tot ce trebuie sa stii despre acest lucru. Cati bani vei face in functie de zodia in care te-ai nascut:

- Cine ar fi crezut ca imaginea, surprinsa de o drona la Polul Nord, va naste atât de multe polemici? Este vorba despre un urs polar care îsi cauta hrana, însa dimensiunile animalului în comparatie cu cele ale calotei glaciare sunt

- Viața transformata in calvar pentru o romanca batuta de concubin in Italia. Satula de umilințe, tanara, care este mama a doua fetițe, și-a denunțat partenerul la Poliție, dupa ce a ajuns plina de rani la spital. Potrivit carabinierilor, individul extrem de gelos a amenințat ca o va desfigurat cu acid…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca vedeta va deveni mamica, Laura Cosoi a scris un mesaj pe blogul ei. Actrita este insarcinata in 12 saptamani, iar ea si sotul sau, Cosmin Curticapean, traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. ( CITESTE SI: Laura Cosoi este insarcinata! Prima imagine cu vedeta…

- Un microbuz in care se aflau sase cetateni ucraineni s-a infipt la propriu in parapetul de protectie de la marginea drumului, pe DN 17, pe raza satului Valea Putnei, comuna Pojorata. Accidentul s-a petrecut in dimineata zilei de duminica, in jurul orei 8.00. Bara metalica a intrat prin mijlocul ...

- Ferma vedetelor pregateste un nou sezon plin de incercari grele pentru 6 cupluri de vedete ce au renuntat la viata lor de zi cu zi, la confort, la tehnologie, la viata in lumea moderna pentru o intoarcere in timp si conditii de viata ca acum 100 de ani. Diana Dumitrescu si Majda Aboulumosha sunt prietene…

- Dupa ce, in ultimii ani, tot mai multe familii din Romania au spus “Da” donarii de organe, in ultimul an situatia s-a schimat dramatic. In Clinicile de Terapie Intensiva din Romania s-a inregistrat o scadere a numarului de donatori.

- Asociatia Crucea Portocalie supune atentiei publice povestea de viata a buzoianului Marian Dragan din Satul Bobocu, Comuna Cochirleanca. Am aflat despre povestea familiei Dragan de la doamna Alina Burlacu, o buna colaboratoare a Asociatiei si am dorit sa cunoastem aceasta familie.

- Horoscop 23-24 decembrie. BerbecIn aceste zile de weekend este bine sa te linistesti, sa te detasezi de evenimentele in care esti implicat si sa te inveselesti prin mijloace diverse. Chiar daca starea ta interioara lasa mult de dorit, ai incredere ca poti depasi totul cu bine. Autocontrolul,…

- Daca ajungi la concluzia ca nu te-a ranit atat de tare și e ceva trecator sau se poate rezolva in doi, atunci pasul urmator e sa decizi daca merita sau nu o noua șansa, scrie estisuperba.ro. Citeste si 6 zodii care iubesc singuratatea. Ei sunt lupii singuratici Iata mai jos o lista…

- Rona Hartner și Daniel Iordachioaie, primul cuplu de la Ferma vedetelor. Cel de-al treilea sezon Ferma vedetelor va duce 6 cupluri de vedete , in creierii munților, in mijlocul unui peisaj de poveste ce le va deveni casa pentru 3 luni. Rona Hartner și Daniel Iordachioaie formeaza primul cuplul care…

- Orasul Copsa Mica l-a aniversat ieri (19 decembrie 2017) pe cel mai longeviv ajutor al Mosului, prin vernisajul expozitiei de poze cu tema "Domsa Iuliu, o viata de Mos Craciun" ... eveniment acompaniat cu acorduri de pian. Read More...

- In mod obișnuit, oamenii folosesc numerologia pentru a-și da seama care este calea lor in viața analizand suma lunii nașterii și a zilei. (De exemplu, ziua mea de naștere este 16 martie. Deci, numarul meu ar fi 10, ca 3 + 1 + 6 = 10.). Dar se pare ca energia din ziua lunii in care te-ai nascut este…

- Nascut la 17 decembrie 1905 d. 19 iulie 1993 , Dionisie M. Pippidi filolog clasic, istoric, arheolog si epigrafist face parte din panoplia numelor marcante ale istoriei Dobrogei, desi de bastina este oltean. A fost casatorit cu una dintre fiicele lui Nicolae Iorga, Liliana Iorga, fiul lor fiind, de…

- Smiley este un artist iubit de milioane de oameni si se pare ca ii merge din ce in ce mai bine si infloreste pe zi ce trece in cariera. De curand artistul a avut parte de o surpriza de zile mari din partea prietenilor, unde extrem de emotionant a oferit un interviu cu lacrimi in ochi.

- A plecat spre cele eterne pedagogul, ziaristul, filosoful Leonid Busuioc (18.09.1930 – 17.12.2017), un nume de referința pe tarimul scrisului, o legenda a ziaristicii pedagogice autohtone. A lucrat de la virsta de 17 ani – aproape șapte decenii, și in tot acest rastimp a arat pe ogorul pedagogiei. Mai…

- Daciana si Mircea Bule sunt doi romani care au pus bazele brandului „74 Street Bags“, firma care vinde genti realizate manual, dupa tehnici vechi, apreciate de clienti din toata lumea. Daciana (42 de ani) si Mircea (48 de ani) si-au amenajat atelierul in Oradea, dar principalii lor clienti sunt peste…

- Esecul din etapa trecuta cu Sepsi (scor 1-2) a diminuat mult sansele Iasiului la play-off, dar, chiar si in aceste conditii, oficialii continua sa creada in obiectiv. Antrenorul Flavius Stoican spune ca echipa sa se va bate pana la finalul sezonului regulat pentru fiecare punct, indiferent de diferenta…

- Tragedie in Banat, dupa ce un barbat de 37 de ani si-a pierdut viata la locul de munca. Sfarsitul sau a fost unul infernal, pentru ca a murit strivit de un utilaj TAF, care s-a rasturnat peste el, potrivit infocs.ro. Victima era din Moldova si a venit la Sopotul Nou in Muntii Locvei, intr-o exploatare…

- Crima de la metrou a socat o tara intreaga. Dupa ce viata unei tinere de 25 de ani a fost curmata, atunci cand o femeie a impins-o in fata metroului, multa lume a intrat in panica, gandindu-se ca o astfel de tragedie i se poate intampla oricui. Putini stiu, insa, cum sa procedeze in cazul in care au…

- Indragita interpreta de muzica populara Sofia Vicoveanca a facut o marturisire emoționanta la un post de televiziune. Sofia Vicoveanca, care a avut parte de momente de cumpana in viața ei , a vorbit despre trecerea anilor și despre viața sa in cadrul unui interviu pentru un post de televiziune. Sofia…

- Alexandru Arșinel și colegii sai nu au putut renunța la turneul din Spania, programat cu mult timp inaintea decesului Stelei Popescu și al Cristinei Stamate. Viața de artist nu-i deloc ușoara. Alexandru Arșinel, indurerat dupa pierderea Stelei Popescu, prietena sa de-o viața, și partenera lui de scena,…

- Reputatul actor Alexandru Arșinel și-a amintit de prima ieșire in oraș pe care a avut-o cu partenera sa de viața, Marilena. Alexandru Arșinel, care a avut mari probleme de sanatate , a incantat generații intregi de romani cu roluri jucate in filme, teatru la și TV. Marele actor este casatorit de foarte…

- La aniversarea a 50 de ani de cariera, celebrul artist spaniol si-a adus la concert intreaga familie. Iata care sunt realizarile sale de exceptie. Acum o jumatate de veac, pe 17 noiembrie 1967, un tanar tenor promitator se afla in turneu cu New York City Opera, prezentand la Dorothy Chandler Pavilion…

- Frumusețea asiaticelor pana nu demult parea un mit, insa treptat a dezvaluit unul cate unul din secretele lor astfel incat sa se poata bucura toata lumea de o viața sanatoasa intr-un corp sanatos. Primul aspect de care țin cont este acela ca nu trebuie sa te chinui cu reguli drastice și mai…

- ANIVERSARE… Duminica, parintele Mina Dobzeu va implini 96 de ani. Aniversarea il va gasi in aceeasi chilie modesta de la Manastirea ”Sfintilor Apostoli Petru si Pavel” din Husi, in care si-a petrecut ultimii 48 de ani. Camaruta stramta si saracacioasa din curtea Catedralei Episcopale i-a fost mereu…

- Maria Gavril, preoteasa cara a suferit care a suferit multiple traumatisme intr-un accident rutier petrecut in urma cu cateva saptamani, in care i-au murit sotul si doua fetite, a parasit sectia de terapie intensiva. Femeia a tinut sa le multumeasca medicilor si tuturor celor care au ajutat-o sa ramana…

- Catalin Botezatu, primele declaratii despre moartea suspecta a matusii sale! Rapus de durere, designerul a vorbit despre imprejurarile in care a decedat femeia care ii era atat de draga in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Documentele CIA privind o posibila apariție a lui Adolf Hitler in Columbia, dupa al Doilea Razboi Mondial, au aparut din nou la suprafața in contextul publicarii documentelor secrete cu privire la asasinarea președintelui american John F. Kennedy. Statele Unite au investigat la acea vreme zvonurile…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 1 noiembrie 2017. BERBEC Mai aveti putin timp de gândire pâna când trebuie sa oferiti un raspuns partenerului de viata. În functie de acesta, va puteti face planurile pentru sfârsitul anului.…

- Adriana Antoni a povestit in platoul "Agenția VIP" despre momentele in care o viseaza pe mama sa. Acesteia ii este dor de cea care i-a dat viața, iar, ori de cate ori se ivește un obstacol in viața sa, se gandește la ea.

- Termenul de jandarm a fost preluat din sintagma franceza „Gens d’armes”, care inseamna oameni de arme. Viata si cariera de jandarm nu sunt o alee presarata cu flori, ci un drum aspru, marcat de provocari si primejdii, dar care iti ofera satisfactia de a fi in serviciul concetatenilor, al legii…

- Personaj hulit de mulți, pe umerii caruia apasa destinul frant al unei soliste in plina ascensiune, Daniel și-a ținut departe viața personala pe care a avut-o inainte de nenorocire, scrie libertatea.ro. Puțini au fost cei care au știut ca asasinul are o fiica. O fiica ce are acum 28 de ani. O fiica…

- Un tanar de 17 ani a provocat un teribil accident rutier in noaptea de luni spre marti, dupa ce a furat masina unui vecin, un autoturism de teren marca Nissan, si a pornit la plimbare prin satele din comuna.

- Prima data când auzi inimioara copilului tau, prima data când vezi chipul sau trupușorul bebelușului tau, chiar daca o faci cu ajutorul unui ecograf, este un moment plin de magie, de care fiecare mamica își va aminti toata viața. Din acel moment realizezi cu adevarat ca în…

- BERBEC Nu e cazul sa dai vina pe partenerul tau pentru ca nu esti tu fericita in aceasta saptamana. Daca iti vei varsa nervii pe el din cauza externe, cu siguranta vor iesi scanetei si pe acest plan al vietii tale. Daca exagerezi cu posesivitatea si controlul asupra iubitului sau sotului tau,…

- Adli Obeid și Mansour Al-Qerim, doi tineri din Gaza, in varsta de 25 de ani, respectiv 24 de ani, au ramas fara cate un picior in urma unor atacuri aeriene iar acum impart perechea de pantofi. Cei doi tineri din orașul Gaza au suferit amputari de picioare din cauza atacurilor aeriene, iar acum au ajuns…

- Distanța prea mica lasata de unii șoferi fața de mașina din fața a facut peste 100 de morti si o mie de raniti in ultimii doi ani, in Romania. Soferi care merg „lipiti” de masina din fata sau exploateaza orice metru liber de sosea provoaca accidente groaznice.

- Patriarhul Kiril va prezida slujba la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou. Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii , care a ajuns, joi, la București , va oficia slujba impreuna cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel , si inalti ierarhi straini, delegati ai Bisericilor surori. Kiril…

- Previziuni 2018 pentru nativele din Berbec Si anul 2018 va fi unul agitat, insa esti obisnuita deja cu acest lucru. Vei fi nevoita sa te adaptezi unor situatii noi care par destul de dificile la inceput, dar rezultalele vor fi mai bune decat te-ai fi asteptat. Daca esti implicata intr-o relatie serioasa…

- Regizorul Andrei Calarasu le-a povestit anchetatorilor Securitatii mai multe intamplari de culise din lumea filmului, realizand o incitanta analiza a tinerei cinematografii socialiste. Printre cei amintiti de Calarasu se numara si Dinu Negreanu, care a filmat „Viata invinge“ la Praga, unde actorii s-ar…