Stiri pe aceeasi tema

- De Craciun se implinesc dorințele și asta o știm cu toții. Numai ca nu e suficient sa ne lasam pe mana destinului, ci trebuie sa-l mai și forțam. Daca ești o persoana care crede in superstiții, citește mai jos ce trebuie sa faci in Ajun de Craciun. Decoreaza-ti casa in verde pentru speranta si in rosu…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu vor petrece Craciunul si Anul Nou la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori ale Majestatii Sale, informeaza Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale.

- Potirvit lui Adrian Mihalcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, peste 12.000 de navigatori romani vor petrece sarbatorile de iarna pe mare, departe de casa si de familii. Declaratiile au fost facute azi, in contextul unei conferinte de presa, in care a fost prezentat bilantul de activitate…

- In ajunul Craciunul, Libraria Bestseller invita la o o seara calda cu ceai, cafea și colinde interpretate de Stela Botez! „Fata cu cobza" va aduce in dar colinde arhaice, dar și mai noi din sudul Moldovei, ca sa poata fi simțita din plin magia sarbatorilor de iarna.

- Cei care nu mai au rabdare pana in 25 decembrie il pot vedea pe Moș la „Craciunul din 21”, un eveniment care bucura și incalzește sufletele oamenilor in pragul Sarbatorilor de Iarna. Cadouri pentru cei mici, concerte și multa veselie ii așteapta pe cei care vor petrece in Piața Cetații din Alba Iulia. …

- Asociația Creatorilor de Arta Tradiționala și Contemporana din Brașov ne invita (la Eliana Mall) sa aruncam o privire spre „Craciunurile urbane și rurale din perioada 1945 - 1989”. Este chiar perioada in care parinții noștri se fereau sa sarbatoreasca pe fața Craciunul, in care bradul se impodobea…

- Reacția Amaliei Enache dupa crima de la metrou. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, cu puțin timp inainte ca suspecta sa fie prinsa de polițiști. Motivele care au impins-o pe criminala de la metrou sa comita oribila fapta de marți seara sunt in continuare invaluite in mister. Dupa mai…

- A 19-a ediție a concertului de colinde al Eparhiei Greco Catolice de Maramureș, cu titlul „Sosit-a Craciunul iara”, va avea loc pe data de 17 decembrie a.c., ora 17:00, la biserica „Sfanta Cruce” din Baia Mare (Bd. Independenței, nr. 12). In acest an vor concerta: Corul copiilor Școlii Primare „Ep.…

- Monarhia britanica este cunoscuta pentru atitudinea sa referitoare la respectarea protocolului regal – iar regina Elizabeth nu face excepție. Dar cu toate astea, an de an monarhul britanic incalca tradiția in timpul pranzului din ziua de Carciun. Anul acesta s-a scris ca monarhul a fost de acord sa…

- Internaționalul egiptean Mohamed Salah, atacantul echipei FC Liverpool, a fost ales fotbalistul african al anului 2017, in cadrul anchetei organizate de BBC. Salah a reușit sa-i devanseze in clasament pe gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), guineeanul Naby Keita (RB Leipzig), senegalezul…

- Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 11 decembrie este de 18.901.033, cu 3.849 mai putini fata de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, in data de 13 noiembrie, cand erau inregistrati 18.904.882…

- Un bihorean a gasit o metoda inedita, dar eficienta, sa-si transporte porcul taiat pentru Craciun: pe trailer. Imaginea a fost surprinsa sambata, pe soseaua de centura a Oradiei, in zona strazii Densusianu, de un participant la trafic, care a si postat-o pe rețelele de socializare. In…

- In județul Covasna, tradițiile de iarna nu pier. De 27 de ani, Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe aduna in jurul sau cete de colindatori, care, in cadrul unui amplu festival, prezinta colinde și obiceiuri practicate in preajma Craciunului și a Anului Nou, așa cum le-au moștenit de la stramoși. …

- Grupuri de colindatori și pastratori de tradiții din Argeș, Sibiu, Harghita, Prahova și Covasna au participat la cea de-a 27-a ediție a Festivalului de colinde și obiceiuri de iarna "Craciunul la romani", care s-a incheiat, duminica, la Sfantu Gheorghe. Câteva dintre cele…

- Mai mulți români care urmau sa zboare din Londra la Cluj-Napoca au ramas blocați, duminica dimineața, deoarece aeronava care trebuia sa-i aduca în țara nu a putut decola din cauza vremii nefavorabile, potrivit libertatea.ro. Un român aflat la bordul aeronavei Wizz Air a postat…

- Voq.ro Narcisa Suciu lanseaza albumul de colinde “Craciunul meu” Narcisa Suciu revine cu un material discografic de colinde – melodii culese de la maicutele Manastirii Barsana, din Maramures. Albumul “Craciunul meu” include 14 cantece ritualice, interpretate inegalabil de catre Narcisa – colinde rare,…

- In ultima perioada s-a vorbit despre faptul ca varsta de pensionare va scadea la nivelul tarii noastre, numai ca acest lucru nu se va intampla. La nivel european a inceput un proces de crestere a varstei medii de pensionare. Astfel, vorbim aici despre o crestere cu doi ani a varstei medii de pensionare.…

- Turistii romani, dar si cei straini opteaza din ce in ce mai mult pentru varianta rent a car in Cluj Clujul reprezinta un oras atractiv atat din punct de vedere profesional, cat si din punct de vedere turistic. Faptul ca este deservit de Aeroportul International Avram Iancu îi sporeste valoarea…

- Formații folclorice și grupuri de colindatori din mai multe județe din țara și-au anunțat participarea la a 27-a ediție a Festivalului de colinde și obiceiuri de iarna ''Craciunul la romani'', care se desfașoara saptamana aceasta la Sfantu Gheorghe. Manifestarea a început luni, la…

- Potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa. „Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Un imobil din Germania, langa Dortmund, in care erau zeci de romani, a fost incendiat. Potrivit presei germane, focul a fost pus intentionat. Alaturi de romani, in cladire se aflau și cetațeni moldoveni. Cazul nu este unul singular. In septembrie 2017, doi romani au fost victimele unui incendiu ce a…

- 1 Decembrie semnifica momentul unirii in cadrul acelorași granițe ale tuturor teritoriilor locuite de romani, moment posibil prin sacrificiile și cu sangele ostașilor romani, a declarat, vineri, ministrul Apararii, Mihai Fifor, adaugand ca, in aceasta zi, "se cuvine sa ne aducem aminte de toți…

- Zeci de romani se plang ca reteaua de socializare Facebook le a blocat conturile sau posibilitatea de a publica, dupa ce au distribuit materiale despre protestele antiguvernamentale de pe 26 noiembrie.Un reprezentat al Facebook a declarat pentru BuzzFeed News un numar de pagini a fost blocat temporar…

- Patru romani au pornit in aventura vieții lor. Vor traversa Oceanul Atlantic in 60 de zile, pe o barca cu vasle. Startul pentru cea mai dura cursa de canotaj, Atlantic Challenge, se da pe 12 decembrie. Practic, vor sarbatori Craciunul și Revelionul vaslind printre rechini.

- Noile episoade ale filmului "Istoria Moldovei" vor raspunde la multe intrebari, pe care nu avem cui sa le punem acum. Pe data de 13 noiembrie, la Cinematograful "Patria" din Chișinau a avut loc premiera primului episod al filmului documentar "Istoria Moldovei", realizat la inițiativa președintelui Igor…

- Înselatoria cu apeluri telefonice din tari straine este o practica sesizata înca de anul trecut în tara noastra, dar intensificata în ultimele luni, cu toti mai multi români printre victime.

- Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu-Jiu a organizat, la finalul saptamanii trecute, o campanie de promovare a ofertei educaționale in cadrul comunitaților de romani din Serbia. Cu aceasta ocazie, au fost vizitate mai multe licee din Valea Timocului, respectiv din ...

- Aproximativ noua formații și grupuri de colindatori din mai multe județe din țara sunt așteptate la festivalul de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”, derulat de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe. Președinta Fundatiei, prof. ing. Maria Peligrad, a declarat ieri ca Festivalul…

- Parintele Arsenie Boca spune ca nu putem invinge ispitele decat prin infranarea poftelor. "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea il imblanzesc, incat…

- Unii dintre primii romani care au emigrat in Occident, dupa Revoluție, au fost proxeneții și prostituatele. Un astfel de important grup infracțional organizat, care se mai ocupa și cu legendarul joc de „alba-neagra”, s-a aciuat in Las Palmas, capitala Insulelor Canare, unde au inceput afaceri „infloritoare”.

- * Am scris recent despre brasoveanul atacat de un urs si despre alti romani la fel de atacati, dar mai putin mediatizati; se pare ca ursii au citit si au recidivat, atacand din nou. In paralel, se pare ca si oamenii au citit si au pornit o ofensiva fara precedent: cete de romani infometati si, mai ales,…

- Autoritațile austriece au anunțat ca au reușit sa rețina doi cetațeni romani in varsta de 34 și 48 de ani care se prezentau a fi „polițiști”. Potrivit informațiilor oferite de catre procurori, cei doi acționau pe autostrada A1 din Austria. Ei au reușit ca timp de cateva luni sa fure nu mai puțin…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa traverseze frontierele Republicii Elene ca Federatia Functionarilor Publici din Directiile Vamale va organiza o greva de 24 ore, pentru data de 09 noiembrie 2017. Activitatea vamala este asigurata de personal de urgenta.Se recomanda…

- Forțele Navale Romane marcheaza implinirea a 140 de ani de la victoria obținuta, pe Dunare, de catre marinarii militari romani, in timpul Razboiului de Independența, impotriva otomanilor. Personajul principal omagiat este generalul de marina Nicolae Dumitrescu-Maican, cel caruia i-a fost ...

- Povestea infiltrarilor agentilor acoperiti, ai diverselor servicii secrete, in toate domeniile din care societatea romaneasca poate obtine bani, seamana ca doua tulpini de virus cu cel al gripei: revine in...

- Doi copii, de 14 si 17 ani, au murit pe loc intr-un groaznic accident ce s-a produs seara trecuta, pe o strada din localitatea italiana Palosco, provincia Bergamo. Alti trei conationali, care se aflau in aceeasi masina, sunt in stare grava, scrie Observator.tv, citand presa locala. sursa…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru festivalul de colinde și obiceiuri „Craciunul la romani”, și a anunțat, ieri, deschiderea inscrierilor participanților. „Ediția actuala va fi una speciala, inchinata Centenarului Marii Uniri. In acest sens, aici in centrul țarii…

- 71 de cetateni din Sudan, Siria si Somalia, dintre care 20 de copii si 22 de femei, care se aflau pe o ambarcatiune gonflabila ce risca sa se scufunde in Marea Egee, au fost salvati de politistii de frontiera romani.

- Simona Halep a avut parte de un final slab la Turneul Campioanelor din acest sezon. Desi trebuia sa castige ultimul meci pentru a se califica in semifinale, romanca a capotat fara nicio explicatie. Elina Svitolina a batut-o cu 6-3, 6-4, in conditiile in care ucraineanca nu mai avea nicio sansa de…

- Giani s-a hotarat sa plece in spatiu. Satul de viata la tara, fierbinteanul s-a gandit ca trebuie sa isi incerce norocul si intr-o alta dimensiune. Un anunt la mica publicitate l-a ajutat sa prinda aripi si sa aplice pentru un job de cosmonaut, pe care o firma din Germania l-a scos la concurs. Pregatirile…

- Are 86 de ani si o pensie care depaseste cu putin 600 de lei! Cu toate acestea, batrana din Vaslui a reusit sa ridice un monument de peste 100 de milioane de lei. Ce-i drept, au ajutat-o si nepotii cu bani. Dar acum toti sunt mandri de crucea ridicata in memoria eroilor romani cazuti in al Doilea Razboi…

- Doi romani au fost condamnati la inchisoare de un tribunal german pentru ca au transportat in 2015, in toiul crizei migratiei, catre Germania, in conditii periculoase, peste 220 de solicitanti de azil, informeaza HotNews, citand News.ro. Un tribunal de la ...

- Un grup de 39 de persoane ajunse in 15 octombrie in statiunea egipteana Hurghada, prin intermediul Omnia Turism, agentia al carei patron s-ar fi sinucis din cauza problemelor financiare, au constatat ca nu aveau platita cazarea si ar putea fi repatriate cu un avion charter pus la dispozitie de agentia…

- 1. Au intrat prin efractie in Studioul NASUL TV, spargind usi si lacate. 2. Au impiedicat desfasurarea activitatii unei Institutii publice de interes national, afectind milioane de romani, fapta considerata atentat terorist. 3, Au intocmit si folosit acte false pentru a pune mina pe Consiliul de Administratie…

- Aproape trei sferturi dintre romani (72%) considera ca prețul caselor va crește in urmatorul an, potrivit celui de-al șaselea studiu anual ING International Survey Homes and Mortgages 2017, aceștia fiind urmați de spanioli (66%) și cehi (65%). "Din ce în ce mai mulți europeni…

- In perioada 9 18 octombrie, la Centrul 48 comunicatii si informatica strategice din Bucuresti se desfasoara "CETATEA 2017", un exercitiu multinational si interinstitutional planificat de Statul Major General si condus de Directia comunicatii si tehnologia informatiei.Scopul exercitiului este de a testa,…

- "...Si cu toate acestea, Dobrogea s ar cuveni sa fie cunoscuta de Romani. Osteneala ce si ar da de a o cunoaste, ar fi pe deplin rasplatita prin multumirea sufleteasca ce studiul insusi le ar produce. Caci studiul Dobrogei e foarte interesant, din toate punctele de vedere: istoricul va gasi aici si…

- Un acccident grav produs în Belgia, noaptea trecuta, s-a soldat cu ranirea a opt cetateni români. Conationalii nostri se aflau într-un microbuz care se deplasa pe drumul european E411. Potrivit lavenir.net, accidentul s-a produs pe autostrada, la iesirea din Loyers.…

- Cu 3 luni inainte de sarbatorile de iarna, agențiile de turism au rezervat deja jumatate dintre pachetele contractate. De Craciun, stațiunile balneoclimaterice sunt in topul opțiunilor, iar de Revelion plajele din țarile calde. "La moda" sunt Kenya și Tanzania.

- Participarea organizata a preotilor la campania „O picatura de sange poate salva o viata!” a devenit deja o obisnuinta in Arhiepiscopia „Dunarii de Jos”. Actiunile se desfasoara de la inceputul anului 2017, dar s-au inmultit pe parcursul lunii septembrie, dupa ce Ministerul Sanatatii a anuntat ca in…