- Anul acesta, Pro TV va difuza indragita pelicula ”Singur acasa” pentru a 14-a oara in ultimii 15 ani. Si daca pe Macaulay Culkin, actorul care i-a dat viata lui Kevin pe micile ecrane, il stim prea bine, ne intrebam cum arata azi Joe Pesci, raufacatorul din celebra pelicula?

- Sezonul 2017-2018 a fost cel mai slab din ultimii 4 ani pentru echipa masculina CSM Bucuresti in Liga Nationala, motiv pentru care s-a calificat doar pentru Cupa Challenge in acest an competitional. Cu un lot valoric peste nivelul competitiei, formatia antrenata de Paulo Pereira a...

- "Acces Direct" a prezentat imagini in exclusivitate cu romanul care face furori la Hollywood, dupE ce chiar Sylvester Stallone l-a ales sE-i joace alEturi. Florian Munteanu a fost surprins, in urmE cu cateva ore, in ipostaze incredibile, in New York. Nimeni nu are aceste imagini in Romania!

- Dupa o pauza din lumina reflectoarelor, actorul din filmul „Singur acasa” revine in atenta presei. Acesta a participat zilele trecute la American Music Awards, afisand o latura relaxata si energica. Uite cum arata acum Macaulay Culkin! Macaulay Carson Culkin este un actor și muzician american. Cunoscut…

- Expun la una dintre cele mai renumite galerii din Paris si nu se opresc din a inova. Dana si Stephane Maitec fac fotografie de mai bine de 20 de ani. Lucrarile lor sunt admirate in toata lumea: de la New York, la Hong Kong si Geneva.

- Presedintele american Donald Trump a negat miercuri ca hohotele de ras care s-au auzit in plenul Adunarii Generale a ONU la inceputul discursului sau de marti ar fi fost o dovada de bataie de joc, dand asigurari ca diplomatii radeau si se distrau impreuna cu el, transmite EFE, conform agerpres.ro. …

- Peste 2000 de persoane și-au pierdut viețile și alte șase mii au fost ranite in urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, de la World Trade Center, din New York, iar acum, dupa 17 ani de la tragedia care a schimbat lumea pentru totdeauna, ies la iveala mesaje cutremuratoare inregistrate in ultimele…