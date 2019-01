VIDEO Tnăra saudită care a fugit de familie a ajuns n Canada. Autoritățile i-au acordat azil Tânara saudita care a fugit din țara din cauza familiei și a refuzat deportarea, Rahaf Mohammed al-Qunun, a ajuns sâmbata în Canada, dupa ce autoritațile canadiene i-au acordat azil, relateaza BBC News.



Tânara, în vârsta de 18 ani, a fost blocata pe aeroportul internațional din Bangkok, pentru ca a refuzat deportarea în țara de origine, spunând ca, la întoarcere, va fi omorâta de familie și s-a baricadat într-o camera de pe aeroport atrâgând atenția opiniei publice internaționale.



- Femeia de 18 ani din Arabia Saudita, care a parasit țara de teama ca familia sa o va ucide, a primit azil in Canada, a anunțat vineri premierul Canadei, Justin Trudeau, in timp ce oficialii din Thailanda au confirmat ca aceasta se indreapta catre Toronto, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Australia si Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenintari cu bomba primite prin e-mail de mai multi cetateni, au anuntat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenintari similare au fost facute in Statele Unite si in Canada, relateaza Reuters.

