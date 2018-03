Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatori si admiratori din intreaga tara il vor intampina pe Tiberiu Useriu la revenirea in Romania, dupa ce sportivul a reusit sa castige pentru a treia oara consecutiv ultramaratonul de 618 kilometri de la Cercul Polar.

- Cornel este contabil. A plecat din Romania si s-a stabilit in Statele Unite ale Americii. Acum a pornit intr-o cursa nebuna pe bicicleta. Vrea sa faca turul Africii. Povestea lui a fost facuta publica de parintele Francisc Dobos, de la Arhiepiscopia Romano Catolica București. “Un roman traverseaza…

- Mihai Morar a aflat de moartea lui Andrei Gheorghe, in timp ce se afla la un restaurant din Viena, alaturi de alți colegi de breasla, unde participau la un congres. Vestea a picat ca un trasnet, iar toți cei de la masa au avut un șoc. Mihai Morar a povestit pe contul de socializare, cum a aflat cumplita…

- In a doua jumatate a acestui an, ANAF va trimite decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018.Astfel, in a doua jumatate…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu a dezvaluit care este cea mai ieftina și cea mai simpla masca de fața pe care o folosește acasa. Andreea Berecleanu este considerata ca fiind una dintre cele mai frumoase prezentatoare de știri din Romania. Arata incredibil de bine și este admirata de…

- Intr-o țara normala, patru televiziuni de știri și-ar fi trimis reporterii taman la mama naibii, pe Cercul Polar, sa transmita in direct ultimii kilometri ai cursei infernale caștigate de Tibi Ușeriu. Intr-o țara normala am fi stat cu toții cu inima in gat și cu ochii pe televizoare, rugandu-se sa caștige…

- Tibi Useriu a castigat pentru a treia oara consecutiv Ultramaratonul Arctic, una dintre cele mai dure curse de pe mapamond. Romanul a incheiat victorios cei 617 kilometri din acest an, cu 57 mai multi decat in 2017. Useriu a trecut linia de sosire la mare distanta de urmatorul concurent si a devenit,…

- Tiberiu Useriu a castigat, vineri noapte, ultramaratonul de la Cercul Polar. La capatul celor peste sase sute de kilometri, a fost intampinat cu aplauze si in acordurile imnului national al Romaniei. „Ma bucur ca am terminat-o. E mult, mult mai grea decat a fost inainte. Ultima parte asta…

- Tiberiu Useriu a castigat vineri noapte ultramaratonul de la Cercul Polar. Cu o ambitie uluitoare si o rezistenta parca supraomeneasca, romanul a reusit sa duca la final cursa.La capatul celor peste sase sute de kilometri, a fost intampinat cu aplauze si in acordurile imnului national al Romaniei.…

- Tibi Useriu a câstigat Ultramaratonul Arctic, cea mai dura cursa din lume. Românul a încheiat victorios cei 617 kilometri din acest an, cu 57 mai multi decât in 2017. Tiberiu Useriu a trecut linia de start fluturând…

- Sportivul roman Tibi Useriu mai avea de parcurs, in dupa-amiaza zilei de joi, 15 martie, mai putin de 60 de kilometri pana la finalul ultramaratonului de la Cercul Polar, distanta pe care spera sa o parcurga pana vineri. Bistriteanul este pe cale sa castige 6633 Arctic Ultra pentru a treia oara tsi…

- Ion Cristoiu a vazut poza cu Laura Codruța Kovesi la Sebastian Ghița acasa. Jurnalistul susține ca omul de afaceri, care se afla in Serbia pe motiv ca ar fi persecutat politic, i-a aratat o fotografie din telefon in care ar aparea șefa DNA. Ghița a cerut ca imaginea sa nu fie facuta publica acum, insa…

- Tibi Useriu a reusit sa parcurga in 50 de ore aproape 250 de kilometri. Desi au trecut doua zile si jumatate de la debutul cursei, bistriteanul a dormit doar 11 ore adunate. Sportivul este mai decis ca oricand sa castige din nou cursa, motivatia principala fiind data de faptul ca este singurul roman…

- Niculae Badalau susține ca PSD nu și-a adus susținatori la Congres. Actualul președinte executiv al PSD, Niculae Badalau, a spus inainte de inceperea Congresului PSD ca nu au fost aduși contra manifestanți in fața Salii Palatului pentru țipa la protestatarii #REZIST. El a adaugat ca este bucuros ca…

- Pagina oficiala a competitiei anunta faptul ca Tibi Useriu conduce competitia, urmat de un irlandez si alti doi romani: Avram Iancu si Polgar Levente. In cursul diminetii de vineri (ora Romaniei), acestia urmau sa treaca de Cercul Polar. La start erau -18 grade Celsius, dar pe parcursul maratonului…

- Tibi Ușeriu conduce ultramaratonul de la Cercul Polar inca din prima zi. Singurul roman care a caștigat de doua ori cursa 6633 Arctic Ultra, are un avans considerabil fața de urmaritorul sau. Potrivit organizatorilor, intre primii cinci concurenți sunt și alți doi romani care participa la competiție.…

- Tibi Useriu a câstigat ultimele doua editii ale maratonului si se întoarce la Polul Nord pentru a-si apara titlul de campion. Tiberiu Useriu, maratonistul din Pasul Tihuta, judetul Bistrita-Nasaud, pleaca duminica spre Canada, unde în perioada 8 – 17 martie va participa,…

- Drumul national 56A, care face legatura intre vestul Romaniei si vama Calafat, a fost absolut impracticabil, informeaza Romania TV. Pe soseaua care preia tot traficul greu european catre sudul Europei abia puteai sa stai in picioare, daramite sa circuli cu masina. Citeste si COD GALBEN de…

- Un tanar de 20 de ani din New Jersey a avut parte de cea mai scumpa calatorie cu Uberul dupa ce s-a imbatat la o petrecere și a cerut mașinii sa-l duca acasa. Abia dupa ce a traversat trei state americane și a ajuns in New Jersey a aflat ca are de platit peste 1.600 de dolari, scrie CBS Philly. Kenneth…

- Prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie la nivel mondial, ultramaratonistul Polgar Levente din Aiud pleaca sambata spre Cercul Polar cu convingerea ca va termina cursa desfasurata in conditii extreme, cu temperaturi cuprinse intre…

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, eliberat din inchisoare in urma cu doua zile dupa o condamnare pentru luare de mita si trafic de influenta, scrie pe Facebook ca “la Rahova nu este mlastina societatii romanesti”, ci, “ca de altfel, in intregul univers concentrationar romanesc actual – Gulagul…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul. Legea mai prevede ca angajatii care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Tibi Ușeriu iși va testa limitele primavara aceasta. Intr-un interval de doar doua luni, acesta va participa la doua dintre cele mai dure competiții din lume. Dupa ultramaratonul de la Cercul Polar, acesta va merge in maratonul Everestului, competiția care se desfașoara la altitudinea cea mai mare.

- Tibi Useriu, sportivul care a castigat de doua ori consecutiv cea mai dura competitie de ultramaraton din lume, se intoarce in nordul inghetat al Canadei. Va reprezenta Romania la cea de-a zecea editie a competitiei.

- Una dintre prioritațile din zilele noastre este asigurarea unui confort financiar stabil. Unii oameni investesc mult in educație și se specializeaza pentru a accesa joburi foarte bine platite, alții sunt mai curajoși și iși incep propria afacere. Indiferent de cum obținem banii, urmeaza un pas foarte…

- Nicole Cherry și-a deschis sufletul și a oferit amanunte despre viața ei sentimentala. Nicole Cherry, care a ratat prima ei zi de facultate , are 19 ani și o cariera frumoasa in muzica din Romania. Tanara artista a fost invitata la emisiunea Dincolo de aparențe, de la Antena Stars, unde a facut declarații…

- Medicul stomatolog Andreea Dumitrescu ne vorbeste despre educatia sanitara care lasa de dorit in Romania, dar si despre despre metodele noi de tratament al problemelor dentare si despre metodele alternative de periaj.

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda a declarat, vineri, la Oradea, ca 43% din terenurile agricole ale tarii sunt cumparate de cetateni straini, romanii ajungand, daca nu se intervine legislativ, capsunari la ei acasa. "Romania are astazi peste 43% din suprafata agricola a tarii in mainile…

- Șefa DNA refuza sa spuna daca a fost acasa la Ghita Laura Codruta Kovesi isi rezerva dreptul de a nu mai da replici afirmatiilor lui Sebastian Ghita, procurorul sef DNA prezentandu-si deja punctul de vedere in mai multe interviuri pe subiect date in 2017, arata DNA. "Doamna procuror sef Laura…

- Astazi au demarat lucrarile de refacere a gazonului stadionului "Farulldquo; din Constanta.Oficialii echipei de fotbal SSC Farul, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, au spus ca de reabilitarea gazonului se ocupa o firma din Brasov."Sa revenim acasa e o promisiune de a mea, pe care vreau…

- Oana Zavoranu s-a bucurat de mare succes in perioada in care juca in telenovele. Dar, dupa o cariera fulminanta in seriale de acest gen, cariera ei ca actrița s-a oprit brusc. Oana Zavoranu, care este casatorita cu Alex Ashraf , a cucerit pe toata lumea cu rolul Andreea Damaschin pe care l-a interpretat…

- Anda Adam este prima concurenta din echipa Faimoșilor care parasește Exatlon.Ea a fost eliminata marți seara, parasind competiția in lacrimi.Cantareața a fost votata pentru a fi eliminata din concurs și se va intoarce accidentata in Romania. Ea a marturisit ca acea accidentare de la piciorul stang i-a…

- Andrei Atanasiu, un roman care a fost admis la cinci universitați de top din Marea Britanie, obținand punctaj maxim la toate cele patru examene susținute la matematica (A+), matematici speciale (A+), fizica (A+) și economie (A), vrea sa revina in țara și sa aplice in țara natala ce a invața peste hotare.…

- Deputatul PNL Florin Roman spune ca Guvernul intentioneaza sa inchida 1.000 de unitati scolare si gradinite anul acesta, ca urmare a unor masuri luate in teritoriu prin intermediul inspectoratelor scolare. „Este o masura care nu are niciun fel de studiu de impact, care nu are niciun fel de analiza…

- ATENTIE… Jurnalistul vasluian Catalin Striblea a explicat, pe blogul sau, cat de grava este situatia pe care Romania o traverseaza acum, dupa inlocuirea fostului prim-ministru Mihai Tudose cu europarlamentarul Viorica Dancila. Acesta este de parere ca liderul PSD nu face altceva decat sa reinvie Partidul…

- In fata magistratilor tanarul vinovat de tragedie a spus ca nu ar pierdut controlul volanului si ca i-a lovit pe cei doi prieteni dupa ce varul victimei ar fi incercat sa arunce cu piatra in masina pe care o conducea, informeaza Romania TV. Baiatul acuzat neaga insa totul. Citeste si Un tanar…

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Potrivit ultimei cercetari efectuate de Institutul Național de Statistica (INS), din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi, respectiv 65,6%, au avut in anul 2017 un calculator acasa, 65,9% dintre acestea concentrandu-se in mediul urban. Totodata, 68,6% dintre gospodariile din Romania…

- O noua zi libera pentru romani! Parlamentari de la toate partidele propun ca pe langa cele 14 zile libere legale, sa mai fie adaugata inca una, si anume Vinerea Mare, scrie Romania TV.Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare LIBERTATE...'Romanii vor beneficia prin…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile atat la Sibiu, cat si la Bucuresti. Premierul Mihai Tudose va merge acasa, la Braila, pentru a-si petrece Craciunul. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- O campanie sociala extrem de inteligenta, legata de consumul de alcool de sarbatori, a fost lansata in Islanda. ”Ai baut? Cine te va conduce acasa?” este intrebarea care da și numele campaniei. Raspunsul vine intr-o forma grafica de la Poliția Islandeza. Taxiul, poliția, salvarea sau pompele funebre…

- Autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada Romaniei in Israel la Ierusalim, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii, sustinand ca toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul ambasadei fac naveta…