- O noua versiune a serialului „Beverly Hills 90210”, considerat una dintre cele mai populare producții de televiziune din anii ‘90, ar fi putea fi produsa la Hollywood. La 30 de ani de la debutul originalului pe micile ecrane, cinci dintre starurile serialului ar negocia pentru a-și relua rolurile. Jennie…

- Are un nume greu in industria cinematograficE xi sute de roluri in filme. Totuxi, de-a lungul anilor, xi-a pEstrat aceeaxi imagine xi a uimit cu nicio transformarea de look. Zilele trecute insE, situatia s-a schimbat! Lisa Ronna xi-a vopsit pErul!

- DupE ce xi-a luat o pauzE de la retelele de socializare, Maluma a reapErut pe Instagram cum se cuvine, cu o schimbare radicalE de look. Cu pErul vopsit blond platinat, columbianul le-a spus fanilor cE s-a reintors in America xi e gata sE "renascE."

- Probabil ca si tu te numeri printre fanele lui, daca ti-ai trait adolescenta in acea perioada, si i-ai urmarit episoadele amoroase alaturi de Brenda si Kelly, tipele din serial care sa bateau pentru inima brunetului. Citeste si Shannen Doherty a invins cancerul si se intoarce la filmari…

- Lady Gaga (32 de ani) si-a confirmat logodna cu impresarul Christian Carino (49 de ani), la evenimentul Women In Hollywood Awards, din Beverly Hills, unde a fost premiata si a tinut un discurs emotionant.