- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, reprezentanții Centrului de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi” au realizat expoziția de imagini intitulata „Femei care au schimbat lumea”. Expoziția se gasește la Castelul Karolyi și cuprinde 25 de portrete ale unor femei din intreaga lume, care,…

- „Ar trebui sa existe un calendar clar. Ar trebui ca grupurile parlamentare sa mearga umar la urmar. (...) Trebuie ca Guvernul sa mearga umar la umar cu Parlamentul. E limpede, insa, un lucru: poziția UDMR a pus intr-o oarecare stare de crispare grupul parlamentar PSD, la care s-a adaugat și un tip…

- In urma cu aproape 50 de ani, pe la sfarsitul anilor 60’, televiziunile din toata lumea treceau usor dar sigur la emisia color, in clasicul aspect al imaginii de 4:3. Lumea filmului era dominata insa de culoare inca de la mijlocul anilor `30, iar aspectul imaginii era dominant 16:9 (ecran lat).

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta DJST este organizata in baza HG 776 2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica. Pe baza datelor oferite de DJST, ZIUA de Constanta va prezinta conducatorii si denumirile…

- In timpul concertelor, fanii se bucura de show-ul pe care artiștii il fac pe scena, dar nici in culise spectacolul nu se lasa mai prejos. De multe ori, pentru ca totul sa respecte desfașuratorul, echipele sunt atat de organizate incat fiecare secunda devine importanta. La ultimul concert "Acadelia"…

- Am crescut printre imprejmuiri de tot felul. Țarcul era mare cat o țara, dar, in departare, la frontiere, știam ca sunt ziduri de care nu poți trece. Ca sa treci iți puneai viața gir. Mii de oameni au fost executați silit acolo, batjocoriți, batuți, omorați. Teribila incastrare in oprimare era ctitorita…

- Am vorbit cu Catalin Maruța despre timp. L-am intrebat care a fost bilanțul anului 2018, care a fost cel mai important lucru pe care l-a invațat despre oameni, de-a lungul anilor, cum s-a schimbat casnicia lui dupa 10 ani, dar și ce planuri mai are in cariera. Iata ce ne-a raspuns! Care este bilanțul…

- Fustele mini au fost considerate o adevarata revolutie in industria modei. Au aparut relativ recent, spargand barierele pudorii si ale prejudecatilor. Inventatoarea fustei mini, o englezoaica cu origini galeze, s-a inspirat dupa numele si conceptul unui autoturism iconic al revolutiei culturale si ideologice…