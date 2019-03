Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic voteaza miercuri daca accepta o retragere fara acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana, dupa ce deputatii au respins marti seara pactul negociat de guvernul Theresei May cu blocul european, transmite EFE. Camera Comunelor începe dezbaterea în jurul orei 14.30…

- Parlamentarii britanici dau in aceasta seara un al treilea vot pentru Brexit. De doua ori, intelegerile prezentate de premierul Theresa May pentru un "divort" amiabil, pe o perioada de doi ani, care sa faca tranzitia cat mai usoara posibil, au esuat. Acum, urmeaza un vot pentru scenariul cel mai negru:…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…

- Prim-ministrul britanic Theresa May ia în considerare amânarea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana cu doua luni, daca nu se va reuși încheierea unui acord pâna în data de 12 martie, relateaza publicația The Telegraph citata de Mediafax.Oficialii guvernamentali…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului ''intra in impas'' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a afirmat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters,…

- Parlamentarii britanici au votat marti impotriva unei propuneri a Partidului National Scotian (SNP) care cerea ca guvernul sa amane data oficiala a Brexitului, 29 martie, si sa excluda o iesire fara acord, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda inedita de a face rost de…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, luni, ca va discuta in continuare cu parlamentarii privind acordul Brexitului si a exclus posibilitatea unui nou referendum, precizand ca este datoria guvernului sa respecte rezultatul referendumului din 2016, scrie BBC, informeaza News.ro.May a afirmat…

- Majoritatea investitorilor considera ca riscul unui ”no-deal” (fara acord cu UE) este destul de mic, considera Christopher Dembik, director analiza macro la Saxo Bank, conform unui comunicat de presa."Așa cum era de așteptat, aventura kafkiana a Brexitului continua. Premierul…