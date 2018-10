Stiri pe aceeasi tema

- INCEPE RAZBOIUL. Cerul a fost impanzit de rachete, ATAC prin surprindere. Se asteapta represalii puternice din ora in ora VIDEO Armata israeliana a acuzat sambata Siria ca a ordonat, cu sprijinul Iranului, tirurile de rachete venite in cursul noptii dinspre enclava palestiniana Gaza impotriva Israelului,…

- Armata americana a testat cu succes racheta (SM-3) Block IIA a sistemului Aegis Ashore doborand o racheta balistica cu raza medie de actiune intr-o sedinta de trageri cu o varianta a sistemului de aparare antibalistic plasat pe o nava.

- Armata americana a testat cu succes racheta (SM-3) Block IIA a sistemului Aegis Ashore doborand o racheta balistica cu raza medie de actiune intr-o sedinta de trageri cu o varianta a sistemului de aparare antibalistic plasat pe o nava.

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe se deplaseaza joi in China pentru primul summit oficial bilateral din ultimii sapte ani, cei doi rivali asiatici incercand sa profite de pe urma unui dezghet in relatiile lor, pe fondul frictiunilor comerciale cu Washingtonul, transmite Reuters. China si-a intensificat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, de la tribuna Adunarii Generale a ONU, ca Iranul i-a cerut miscarii fundamentaliste siite libaneze Hezbollah sa se echipeze cu rachete ghidate de precizie impotriva Israelului, relateaza publicatia The Times of Israel. 'In Liban,…

- Rusia va incepe in anul 2019 sa furnizeze Turciei sisteme de rachete S-400, a anuntat marti compania rusa de stat responsabila de exporturile de armament (Rosoboronexport), potrivit agentiei Interfax.Citește și: Darius Valcov, afirmații BOMBA despre Cristian Tudor Popescu: 'Este unul dintre…

- Un japonez a fost arestat recent in Coreea de Nord, o potentiala dilema diplomatica pentru Tokyo, care incearca sa organizeze un summit cu Phenianul, au relatat sambata media nipone, preluate de AFP preluata de Agerpres. "Securitatea acestui om este prioritatea absoluta, dar este posibil ca…

- Absolvent a 10 clase, Gheorghita Felusca, militar (r) in cadrul Centrului Militar Judetean Vaslui, a tinut cu tot dinadinsul sa-i faca pe plac mamei si sa imbratiseze cariera militara desi studiile nu ii dadeau nici o sansa. A reusit sa falsifice un certificat de absolvire si a pacalit astfel sistemul…