​VIDEO Test Drive Ford EcoSport facelift - dovada maturitatii fabricii auto din Craiova

- Din luna mai a anului 2017, brașoveanul Florin Florea a devenit președintele Federației Romane de Atletism (FRA). Dupa mai bine de 6 luni de la investire, perioada in care atleții romani au trecut printr-o serie de competiții internaționale de anvergura (printre care „Mondialele” de seniori in aer liber,…

- Distribuitorul de materiale de constructii si produse metalurgice Damila SRL din Valcea, detinut de antreprenorul Remus-Daniel Nitu, fost senator ALDE, estimeaza ca va incheia anul acesta cu o cifra de afaceri de peste 50 mil. euro, mai mult cu 30% fata de anul 2016. Anul trecut, compania Damila…

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford s-au inteles in privina semnarii Contractului Colectiv de Munca. Salariul brut al angajatilor va creste de anul viitor, iar astfel nu o sa fie afectat absolut deloc netul.

- Dupa negocieri sindicale care au incins la maximum spiritele in randul angajaților din uzina Ford de la Craiova, sindicaliștii și conducerea producatorului auto s-au ințeles in privința semnarii CCM. In contextul transferului de contribuții de la angajator la angajat, in ...

- Avocatul familiei chirurgului Mihai Lucan, Eugen Iordachescu, a declarat, miercuri, presei, ca probatiunea pe care o deruleaza procurorii este incipienta si ca nu ar exista nicio dovada care sa-i incrimineze pe suspecti."Stiu ca vor fi dusi la audieri la Bucuresti. Din punctul nostru de vedere,…

- Femeia arestata preventiv pentru uciderea tanerei de 25 de ani la metrou a cerut, marți, la Curtea de Apel București o confruntare cu prima victima, tanara care a reușit sa opuna rezistența cand a fost impinsa spre șine, spun surse judiciare. Potrivit surselor citate, Magdalena Șerban nu și-ar fi recunoscut…

- George Ogararu, unul dintre cei mai reprezentativi jucatori din istoria recenta a Stelei, se afla la Craiova, unde participa la superturneul Old Boys alaturi de generația Steaua 2006. Acesta a acordat un amplu interviu pentru GSP.ro in care a vorbit despre planurile de viitor pe care le are, numele…

- Incidentul provocat de Dan Petrescu la Craiova, cand l-a injurat grotesc pe Cristi Manea, nu a ramas neamendat. Costin Ștucan a scris un text dur, sub hashtag-ul #nuabuz. L-am cunoscut pe Dan Petrescu in 2003, cand Giovanni Becali l-a pus antrenor la Rapid. Atunci i-am sesizat și cele doua personalitați.…

- Invins de CS U Craiova (2-1) in ultimul meci din 2017, Dan Petrescu a vorbit, la finalul celor 90 de minute, despre doua faze in care considera ca echipa sa a fost dezavantajata de brigada condusa de Istvan Kovacs. Deranjat de maniera de arbitraj, SuperDan a vorbit, insa, la superlativ despre atmosfera…

- Adus miercuri (13 decembrie) in țara, trupul suveranului a fost depus pentru ultima oara in Sala Tronului, la ora 20:20. De atunci, mii de de oameni așteapta ore intregi sa intre sa-și ia ramas bun de la Rege. Cu excepția zilei de 13 decembrie cand Palatul Regal a fost inchis la miezul nopții,…

- Matusa Magdalenei Serban, femeia in varsta de 36 de ani din Craiova arestata joi, 14 decembrie, pentru omor si tentativa de omor dupa ce a impins doua tinere in fata metroului, a povestit ca aceasta se certa tot timpul cu parintii. In urma cu patru luni a vizitat-o, insa de atunci a disparut si nimeni…

- Refuzati de CFR Cluj in cazul lui Omrani si de CS U Craiova, care nici nu a vrut sa auda de negocieri pentru Baluta sau Zlatinski, oamenii din conducerea FCSB-ului s-au orientat, iar perioada de mercato din iarna va veni, cel mai probabil, doar cu mutari din strainatate. Helmuth…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca organizeaza la Craiova, prin EURES Romania, in perioada 13-14 decembrie, o selectie pentru ocuparea a 800 de posturi in domeniul agricol. Selectia se desfasoara la sediul Casei de Cultura a Studentilor din Craiova, ...

- Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani, din Craiova, si-a pierdut viata marti in Bucuresti, dupa ce a fost impinsa in fata metroului la stația Dristor.Conform celor mai noi informații, victima era din localitatea Ostroveni, judetul Dolj. Tatal tinerei a oferit o prima reacție site-ului Adevarul.…

- CRIMA de la metrou. Femeia suspectata ca a ucis o tanara, retinuta Principalul suspect in cazul crimei de la metrou, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie dusa in fata judecatorilor, cu propunerea de arestare preventiva. Anchetatorii incearca sa afle care este motivul…

- Camera de Comert si Industrie Dolj si Deloitte Romania au organizat, marti, la sediul CCI Dolj, evenimentul Business Breakfast – Preturi de Transfer – Evolutii si aspecte practice. Prin intermediul acestui eveniment, Camera de Comert si Industrie Dolj si Deloitte Romania ...

- Peste 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, 13 decembrie, in fața Guvernului, din cauza ”pirateriei” realizate de catre Uber și alte firme similare, a anunțat Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). De asemenea, vor exista proteste și in marile orașe din…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Program de duminica: prima data comemorare, apoi protest Mars de comemorare a Regelui Mihai, urmat de un protest in Piata Victoriei, anuntate duminica in Bucuresti, dar și in alte orașe ale țarii. Manifestantii din Bucuresti ar urma sa se adune în Piata Victoriei în jurul orei…

- Încalzirea globala transforma zona artica într-o apocalipsa a animalelor, iar fenomenul este extrem de rapid. O dovedește o filmare realizata de curând, îân zona arctica a Canadei și publicata de The Guardian.

- Clinica de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova este locul in care sunt operați copii din intreaga Oltenie. De un an, clinica se afla in renovare. Activitatea a fost restransa din cauza ca au fost ...

- Patru femei private de libertate au oferit, astazi, cu ocazia vizitei efectuate la Centrul de Plasament Noricel din Craiova, jucarii confecționate in penitenciar, iar personalul sectorului reintegrare sociala a donat acestora dulciuri. In perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, persoanele private…

- Monarhistii s-au adunat, marti seara, la biserica greco-catolica din cartierul Gruia din Cluj-Napoca avand steaguri ale Casei Regale si au asistat la slujba de liturghie si la una de parastas in memoria fostului suveran al Romaniei. „Am venit sa inaltam rugaciuni pentru sufletul Regelui…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus la Romania TV ca pe 9 decembrie, la aceeasi ora, vor avea loc mitinguri in mai multe orase din tara. Vicepresedintele PSD subliniaza faptul ca la acest miting nu sunt asteptati doar membri si sustinatori ai PSD, ci si cei care se regasesc in devizele…

- Cele doua persoane care au fost surprinse de un mal de pamant pe șantierul din Craiova, unde executau lucrari de construcție pe o proprietate privata, au fost scoase decedate de catre echipele de intervenție dupa circa o ora și jumatate de cautari, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, duminica seara, in Piața Victoriei, pentru a protesta fața de modificarile la legile justiției susținute in Parlament de majoritatea PSD-ALDE, manifestații de amploare mai redusa avand loc și in Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova. Protestul s-a desfașurat…

- Alberto Brignoli (26 de ani), portarul echipei Benevento, a marcat la ultima faza a meciului cu AC Milan (2-2) si a adus egalarea pentru formatia lui George Puscas, care a inscris si el in partida de pe teren propriu. E singurul punct obtinut in acest sezon de nou-promovata in Serie A. Brignoli…

- George Țucudean a marcat un gol fantastic in meciul Viitorului de pe noul stadion "Ion Oblemenco", cu CSU Craiova, din etapa a 20-a. Atacantul lui Hagi a primit o centrare in careu de la Cicaldau, in minutul 42, și a reușit o semifoarfeca de efect din cadere, trimițand mingea in stanga lui Calancea.…

- Craiova, 1 dec /Agerpres/ - Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, vineri dimineata, intr-un microbuz, aproximativ 210.000 petarde in valoare de 41.000 lei, ascunse in spatele unor saci cu textile, cu intentia de a fi introduse ilegal in Romania.…

- Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Viitorul, a prefațat duelul pe care dobrogenii il vor juca sambata, pe terenul lui CSU Craiova, in Liga 1. "Regele" a ținut sa-l laude pe Devis Mangia, antrenorul oltenilor. "Jucam cu o echipa puternica, foarte bine organizata, cu un antrenor care deși e italian,…

- Chiar daca nu au fost suficiente festivalurile FILIT si FIE, spectacolele de la Teatrul National, Opera Iasi, Ateneu, expozitiile, conferintele, redeschiderea muzeului Municipal si proiectele de amenajare a altor muzee (al Holocaustului, al Centenarului), precum si istoria grea pentru ca Iasul sa primeasca…

- Devis Mangia, tehnicianul lui CSU Craiova, a analizat victoria obținuta greu de olteni cu CS Afumați, 3-2, in optimile de finala ale Cupei Romaniei. "Cupa este o competiție cu multe riscuri, dar in aceasta seara echipa a avut caracter și a reușit sa faca un meci bun, chiar daca ambientul din jur crea…

- La Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” Galati va avea loc miercuri, 29 noiembrie 2017, cu incepand cu ora 12:00, vernisajul expozitiei permanente „Cerul in mainile tale II - Planetariu pentru nevazatori”, in coordonarea Compartimentului Planetariu-Observator Astronomic. Acest proiect…

- Land Rover lanseaza Range Rover SVAutobiography facelift in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles. Trei motorizari sunt disponibile, iar interiorul a fost pregatit de divizia Special Vehicle Operations.

- Site-ul DCLeaks.com, pe care ar fi fost publicate prima data e-mailurile furate de pe serverele Partidului Democrat din SUA, este gazduit de o firma cu sediul intr-o fosta ferma de pui de langa Craiova, relateaza Associated Press.

- Vicepresedintele Parlamentului Iurie Leanca considera ca rezultatele referendumului de duminica, 19 noiembrie, reprezinta o prima infrangere serioasa pentru Igor Dodon si Partidul Socialistilor. De asemenea, presedintele PPEM afirma ca plebiscitul simbolizeaza „inceputul declinului” pentru seful statului…

- Veșnica problema cu mizeria de pe langa blocurile din spatele caminelor studențești, aflate in cartierul albaiulian ”Lumea Noua”, ne-a fost adusa din nou in atenție. De data aceasta, un locuitor al blocului 51 se arata de-a dreptul indignat, dupa ce s-a trezit ca cineva a confundat „fața scarii” cu…

- Romania U19 a castigat identic, scor 2-1, partidele cu Grecia U19 si Rusia U19 si este aproape calificata la Turul de Elita, ultimul pas pe care-l au de facut tricolorii pentru calificarea la Campionatul European din 2018. Adi Boingiu, selectionerul Romaniei U19, considera ca performanta…

- Intr-un comunicat emis azi, Liga Profesionista de Fotbal a explicat ca va recunoaște palmaresul CSU Craiova ca fiind cel al echipei care a evoluat intre 1948 și 1991. (Detalii aici) Adrian Mititelu a reacționat dur pentru GSP.RO și a criticat decizia LPF, spunand ca va caștiga procesul impotriva celor…

- Dinamo e in afara play-off-ului, situația de acolo e evidențiata mai bine de Ionuț Chirila, care vorbește despre modul in care "cainii" au ratat transferul lui Eric, deși Ionuț Negoița recunoaște ca regreta ca nu l-a luat pe brazilian. "Eric s-a propus toata vara pe la Dinamo si nu l-a luat nimeni.…

- Instantele de judecata din Romania au inceput sa considerea ”relatia de concubinaj” ca una echivalenta celei de familie. Dovada sunt doua hotarari judecatoresti pronuntate intr-un dosar la Judecatoria Orastie si Curtea de Apel Alba Iulia, prin care un barbat a fost condamnat definitiv la inchisoare…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca Laura Codruța Kovesi s-a dat singura de gol ca a fost in sufragerie la Gabriel Oprea, in noaptea alegerilor din 2009, chiar prin atitudinea pe care o are.

- Devis Mangia, antrenorul lui CS U Craiova, a fost impresionat de noua arena din Banie, despre care spune ca este la nivelul celor mai frumoase stadioane din Italia. "Stadionul nou este unul fantastic, spre exemplu in Italia sunt doar doua stadioane de acest gen, cum avem la Craiova. Ne dorim sa-l…

- Peste 25.000 de persoane au participat, joi seara, la Iași, la pelerinajul intitulat ”Calea Sfintilor”, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva fiind purtate de preoți pe strazile din centrul municipiului.

- Detașamentul Batalionului 205 Aparare Antiaeriana "General Gheorghe Parvulescu', din cadrul Brigazii Multinaționale Sud-Est din Craiova, care a fost dislocat timp de șase luni in Polonia unde a efectuat o misiune ca parte a Grupului de lupta NATO condus de SUA, s-a intors in țara, evenimentul…

- Petre Apostol Luni seara, s-a incheiat prima etapa din Divizia A1 la volei masculin, dupa disputarea ultimului meci programat, intre campioana Volei Municipal Zalau și Știința Explorari Baia Mare, adjudecat de salajeni in minimum de seturi. A fost o prima runda din care echipa Tricolorul LMV Ploiești…

- Prima reactie de la Cotroceni în scandalul momentului: cel putin cinci ministri ar urma sa fie dati afara din Guvern de Mihai Tudose. Purtatorul de cuvânt al presedintelui României, Madalina Dobrovolschi, a declarat, marți, la Palatul Cotroceni, ca nu are date de comunicat…