Stiri pe aceeasi tema

- Membrii sindicatului Sanitas Sapoca spun, dupa ce un pacient a atacat bolnavii la Spitalul de Psihiatrie din Buzau, ca numarul personalului medical este insuficient, deși au alertat autoritațile in nenumarate cazuri. In plus, sindicatul susține ca sporul de periculozitate de 75% pe care l- a avut personalul…

- Jocurile de noroc nu sunt percepute la fel în orice colț al pamântului. În Marea Britanie, nu sunt puține familiile care își aloca un buget lunar special destinat acestei activitați. Pariurile sunt interzise în Statele Unite ale Americii cu excepția câtorva puncte,…

- "Ha! Tocmai am aflat de la televizor ca, de acum inainte, nici nu mai are rost sa merg la vreun vot. Vor avea grija de viitorul meu in țara in care traiesc cele (cica) 9,7 milioane de romani care nu traiesc in ea!!!! Ma rog, atația zice guvernul ca i-ar fi spus ambasadele ca sunt! Ca sa nu…

- Indragitul artist de etnie roma Sandu Ciorba a dezvaluit, joi, la „Acces Direct”, ca s-a casatorit o singura data, la 17 ani, și ca, deși nu a divorțat de soția lui, are opt copii, cu trei femei. El a explicat ce simte pentru familia lui, precizand ca il poate judeca doar Dumnezeu.

- Un copil de 8 ani, aflat in coma dupa un accident produs in weekend in Bulgaria, a fost adus cu un elicopter la Bucuresti, pentru a fi sub supravegherea medicilor de la Spitalul de Urgenta din Capitala, anunța observator.tv.Accidentul s-a produs pe drumul care leaga Razgrad de Ruse, in zona…

- O grupa de scafandri militari de la Divizionul 175 Nave Scafandri pleaca miercuri, 5 iunie 2019, cu o aeronava C 130 Hercules de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, in Normandia, Franta, pentru a participa la festivitatile organizate cu prilejul implinirii a 75 de ani de la desfasurarea celei mai mari…

- O ambarcatiune pmeumatica in care erau doi adulti si doi copii s-a rasturnat joi in Rin, in zona localitatii franceze Gerstheim, situata la frontiera cu Germania. Mai multi martori au sarit in apa pentru salvarea persoanelor cazute din ambarcatiune, informeaza cotidianul Le Figaro. O fetita in varsta…

- Castigatorii meciurile din sferturi au deja asigurate medaliile de bronz, avand in vedere ca potrivit regulilor din pugilism invinsii din semifinale nu disputa un meci de departajare, ci sunt, ambii, medaliati. Doua romance sunt deja in semifinale, iar alti 13 sportivi romani incearca sa obtina calificarea…