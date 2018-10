Stiri pe aceeasi tema

- La doar doua zile de la cazul care a cutremurat tot județul Dambovița, dupa ce un barbat a murit pe scarile casei iubitei din tinerețe, ca urmare a loviturilor aplicate de femeie cu un ciomag, (DETALII AICI) un nou incident socheaza. O femeie de 66 de ani și-a lovit soțul cu un topor in cap, de doua…

- Momentul in care un caine atacat de un șarpe uriaș este salvat de trei copii curajoși a fost filmat. Patrupedul parea ca nu mai are scapare dupa ce reptila s-a infașurat in jurul lui. Clipul surprinde momentul in care baiatul mai mare incearca sa blocheze capul șarpelui cu o ranga metalica, in timp…

- Simona Halep vrea sa ramana numarul 1 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) cat mai mult timp. Astfel, cariera va mai fi pentru romanca noastra prioritara și in viitorul apropiat, dupa cum a declarat in cadrul unui interviu oferit recent. Desigur, ea nu a exclus viața de…

- Imaginile șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-un bar din Norwich, Marea Britanie. Unul dintre cei trei polițiști care au fost chemați la local dupa ce a avut loc un incident este vazut cum lovește, in mod repetat, o femeie in timp ce iși ține copilul in brațe. Deși imaginile…

- Dan Sebastian D. este tanarul de 32 de ani care a murit inecat, vineri (17 august), la Mangalia, in timp ce incerca sa salveze o femeie de la inec. Turiștii aflați pe plaja au vazut ca femeia se aventurase in larg, iar doi barbați, printre care Dan, au sarit sa o salveze. Dupa o lupta […] The post…

- Dupa luni intregi de speculații, iata ca totul s-a adeverit! Commect-R și Misha nu mai formeaza un cuplu, iar curioșii se intreaba daca nu cumva motivul rupturii lor ar fi fost… infidelitatea. (Cele mai bune oferte laptopuri) Vestea ca Misha și Connect-R nu mai sunt impreuna i-a lasat masca pe toți…

- O femeie din Capitala a fost surprinsa cum fara rușine arunca punga de gunoi la voia intamplarii, la gramada. Din imaginile surprinse se observa ca nu este singura locuitoare din zona care arunca in așa mod gunoiul.