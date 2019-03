Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, Anca Sigartau și fiul ei, Teo, au ieșit din competiția „Asia Express” in urma eliminarii pe care au suferit-o. Astazi, cei doi au venit in platoul emisiunii „Rai da Buni”, acolo unde au povestit tot ce nu se știa despre cel mai tare reality show din Romania.

- Diseara, concurenții Asia Express parcurg ultima etapa a cursei din Sri Lanka catre farul din Colombo. Urmeaza o seara tensionata, cu misiuni care le vor solicita la maximum pe vedete, iar oboseala, stresul și efortul susținut vor incepe sa iși spuna cuvantul "Te simți neputincios intr-o astfel de situație.”,…

- Anca Sigartau și fiul ei, Teo, se numara printre concurenții de la ”Asia Express”, iar in aceasta dimineața, la ”Prietenii de la 11”, cei doi au vorbit despre aceasta experiența.

- Asia Express. Sofian Teodor Abaab este fiul Ancai Sigartau și, impreuna, cei doi formeaza una dintre cele noua echipe de vedete care s-au aventurat in Asia Express, cel mai dur reality-show al momentului, difuzat in fiecare duminica, luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Seara cu surprize, in cea de-a patra ediție Asia Express, difuzata de Antena 1. In ciuda faptului ca au fost eliminate saptamana trecuta, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu au reintrat in competiție, dupa ce Bianca Dragușanu și Oana au decis sa paraseasca show-ul din cauza problemelor de sanatate.

- Anca Sigartau este una dintre cele mai indragite concurentre de la ''Asia Express''. Alaturi de unul dintre cei trei copii ai sai, Anca Sigartau face fața cu brio probelor și este o concurenta foarte hotarata.

