- Manchester United a pierdut surprinzator in saisprezecimile Cupei Ligii Angliei. "Diavolii rosii" au fost invinsi pe "Old Trafford" cu 7-8 la loviturile de departajare de echipa din liga secunda Derby County, antrenata de fostul mare fotbalist Frank Lampard.

- Relatia dintre Jose Mourinho si Paul Pogba s-a deteriorat iremediabil, iar mijlocasul francez este tot mai aproape de un transfer la FC Barcelona, anunta presa engleza, potrivit Mediafax.Picatura care a umplut paharul a fost decizia managerului lui Manchester United de a-l deposeda pe campionul…

- Manchester United a fost eliminata, marți seara, din Cupa Ligii Angliei, dupa ce a pierdut la lovituri de departajare (scor 8-7, dupa 2-2 in 120 de minute) in fața celor de la Derby County, echipa care evolueaza in Championship (liga a doua din Anglia) și este antrenata de Frank Lampard.

- Manchester United a fost eliminata in 16-imile Carabao Cup, Derby County, echipa din Liga a doua din Anglia. Dupa 90 de minute, scorul a fost egal, 2-2, iar formația antrenata de Frank Lampard s-a impus 8-7 la penalt-yuri. Dupa un prim sezon foarte bun la United, cu trei trofee, a urmat unul alb, fara…

- Atacantul celor de la Sepsi, Ibrahima Tandia, marturiseste ca tine legatura cu actualul star al lui Manchester United si proaspatul campion mondial cu nationala Frantei, Paul Pogba. Acesta a dezvaluit ca mijlocasul lui Jose Mourinho intretinea atmosfera in vestiarele nationalelor...

- Paul Pogba (25 de ani) are parte de o perioada agitata la Manchester United, dupa ce a castigat Cupa Mondiala cu nationala Frantei, scrie Mediafax.Francezul are o relatie rece cu antrenorul Jose Mourinho, iar agentul sau, Mino Raiola, pregateste un transfer-bomba in iarna. Mijlocasul a fost…

- Manchester United a fost invinsa cu 3-2 in deplasare de Brighton, la care Florin Andone, accidentat, nu a fost in lot, meciul disputandu-se duminica in etapa a 2-a a campionatului de fotbal al Angliei. Brighton a inscris doua goluri in doua minute, prin Glenn Murray (25) si Shane Duffy…

- Campionul mondial francez Paul Pogba va ramane la Manchester United, a anuntat, joi, un inalt responsabil al clubului, in timp ce antrenorul Jose Mourinho a explicat ca jucatorul este "fericit" si "are dorinta de a munci" pentru echipa, in ciuda zvonurilor privind dorinta sa de a pleca la Barcelona.…