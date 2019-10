Stiri pe aceeasi tema

- Fortele presedintelui sirian Bashar al-Assad au preluat controlul asupra intregului oras sirian Minbej si imprejurimilor acestuia, in cadrul unei desfasurari menite sa contracareze ofensiva turca, a anuntat Moscova marti, in cea de a saptea zi a unei ofensive lansate de Ankara in nord-estul Siriei,…

- Fluturand steaguri siriene, inconjurate de locuitori veniti sa le salute sosirea, fortele regimului s-au desfasurat la periferia localitatii Tal Tamr, la sud de orasul de frontiera Ras al-Ain, unde au loc lupte, a indicat corespondentul AFP. Agentia oficiala siriana Sana a confirmat sosirea…

- "SUA, Federația Rusa, Marea Britanie, Germania, Franța și Italia, NATO și ONU au fost informați cu privire la operațiunea Izborul Pacii", a informat Ministerul de Externe intr-un mesaj postat pe Twitter. Citeste si A inceput razboiul, operatiunea se numeste "Izvorul Pacii". Presedintele a…

- Turcia a lansat miercuri, asa cum s-a angajat, o ofensiva impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, aliate ale occidentalilor in lupta antijihadista, provocand un val de critici internationale si amenintari cu sanctiuni americane, relateaza AFP, potrivit news.ro.Miercuri, regiuni care…

- Administratia kurda ar putea lansa discutii cu Damascul si Moscova, cu scopul de a asigura securitatea regiunii in fata unei ofensive turce, in cazul in care fortele americane evacueaza in totalitate zona de frontiera, a avertizat marti un oficial kurd sirian de rang inalt, iar Guvernul sirian i-a indemnat…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Reuters și «Le Figaro», a declarat joi ca «nu va exista o alta alegere decat deschiderea portilorcatre Europa pentru migranți daca Turcia nu va beneficia de un ajutor internațional mai mare» pentru intreținerea refugiaților sirieni. Ankara se teme de un nou…

- Responsabili turci si americani au inceput marti discutii privind planificarea unei "zone de securitate" in nordul Siriei pentru crearea unui tampon intre frontiera turca si combatantii kurzi, a anuntat Ankara, potrivit France Presse. "Responsabili militari din cele doua tari au inceput, astazi, la…

- Armata rusa a negat efectuarea vreunui atac aerian luni asupra unei piete aglomerate din Idlib.Fortele aeriene ale Rusiei "nu au efectuat nicio astfel de misiune in aceasta parte a Republicii Arabe Siriene", a mentionat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat transmis prin email agentiei…