- In presa din Republica Moldova au aparut, sambata, inregistrari video despre care jurnaliștii spun ca demonstreza ca președintele Igor Dodon s-a intalnit cu președintele PDM Vlad Plahotniuc in mijlocul furtunii politice și l-ar fi șantajat.Igor Dodon ii cere liderul PDM ca sa semnze un acord…

- Publika.md a intrat in posesia unui material video, care confirma faptul ca Igor Dodon vrea federalizarea RM.CITEȘTE ȘI: PDM: Dodon, tradatorul țarii. Democrații fac dezvaluiri din culisele negocierilor cu PSRM (DOC/VIDEO)

- Moscova nu se va implica in formarea unei coalitii de guvernare in republica Moldova. Declaratia a fost facuta de vicepremierul rus Dmitri Kozak, in cadrul unui briefing, dupa intrevederea cu presedintele Igor Dodon.

- Postul de Radio Europa Libera Libera l-a scos de la naftalina pe un fost promotor al politicilor Kremlinului în Moldova, alaturi de ex-director al SIS Valeriu Pasat. Este vorba despre politologul Victor Josu, stabilit de mai mulți ani la Moscova. În 2010, în echipa lui Pasat, acesta…

- Prima ședința de constituire a Parlamentului nou de la Chișinau a avut loc pe 21 martie, aceasta fiind și ultima ședința publica a noului legislativ. Dupa aceasta ședința, deputații au avut zece zile la dispoziție pentru constituirea facțiunilor parlamentare. Dupa aceasta procedura aleșii ar trebui…

- Președintele moldovean Igor Dodon a declarat, sambata, ca Republica Moldova "tinde sa restabileasca parteneriatul strategic cu Federația Rusa" și dorește sa construiasca o politica externa echilibrata, relateaza site-ul Unimedia.info."Astazi, Republica Moldova tinde sa restabileasca parteneriatul…

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. Liderii Blocul Politic ACUM, Maia Sandu și Andrei Nastase, au declarat astazi în cadrul unei conferințe de presa ca sunt gata sa-și asume guvernarea țarii daca vor fi îndeplinite trei condiții și anume: Andrei Nastase sa fie numit în funcția de…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca daca Partidul Socialistilor nu va participa la formarea noii majoritati parlamentare, Chisinaul va avea probleme in privinta pretului si a livrarilor de gaze din Rusia, informeaza vineri presa de peste Prut. In cazul in care socialistii…