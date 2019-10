Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Statelor Unite au extins lista neagra a companiilor, pentru a include unele start-upuri chineze de inteligenta artificiala, penalizând Beijingul pentru modul în care trateaza minoritatile musulmane.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Papa Francisc avertizeaza marile companii din Silicon Valley ca trebuie sa se asigure ca noile tehnologii, precum inteligența artificiala, nu duc la o noua „forma de barbarie” în care legea celor mai puternici este mai presus de binele comun, scrie Reuters.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Sa ne imaginam o lume in care o persoana este in Romania, iar copilul sau in vacanța pe alt continent, dar il poate saruta pe frunte numai gandindu-te la asta. Iar copilul va simți acel sarut ca și cum parintele sau ar fi in camera cu el. Pare a fi o secvența din serialul Black Mirror, insa este doar…

- Miliardarul chinez Jack Ma, fondator al magazinului online Alibaba.com, principalul competitor în Asia al Amazon, este cunoscut pentru afirmațiile sale prin care apara cultura muncii peste program în firmele de tehnologie. Dupa ce acum câteva luni declara ca este un mare sustinator…

- Enrique Jimenez este un arheolog de la Universitatea Munchen care foloseste AI pentru a identifica caracterele lipsa din textele pe care le studiaza. Inteligenta artificiala se dovedeste a fi o unealta extrem de versatila, putand fi adaptata utilizarii intr-o multitudine de domenii, dupa cum demonstreaza…

- Un start-up din Statele Unite dezvolta un detector de minciuni dotat cu inteligența artificiala, care urmeaza sa fie folosit pentru securitatea în aerporturi. Instrumentul numit Avatar are încorporat un agent de securitate virtual care pune întrebari calatorilor.Citește mai…

- Daca pentru candidați una dintre cele mai mari provocari este sa gaseasca un job care sa le ofere salariul dorit, oportunitați de dezvoltare sau sa aiba biroul cat mai aproape de casa, pentru angajatori, una dintre principalele probleme cu care se confrunta atunci cand incep procesul de recrutare este…

- ​Site-ul românesc de recrutare eJobs spune, miercuri, ca a introdus tehnologie de inteligența artificiala (AI) pentru a aduce firmelor sugestii mai bune de candidați la angajare, conform cerințelor angajatorilor. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....