- John Allen Chau, 27 de ani, a platit un pescar local sa-l ajute sa ajunga pe Insula Santinelei de Nord, una dintre cele mai izolate regiuni din Andaman, India. Tanarul a vrut sa mearga in zona in care vizitatorilor nu le este permis pentru a le vorbi oamenilor despre creștinism. El a mers cu barca in…

- Sambata, 17 noiembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, Florin Ristei va prezenta “Te cunosc de undeva!” alaturi de Alina Pușcaș. El il va inlocui pe Cosmin Seleși, in perioada cand acesta filmeaza in India și Sri Lanka, pentru show-ul “Asia Express”

- Evenimentul muzical surpriza al acestui sfarșit de an, practic ”revelionul” iubitorilor muzicii electronice, il are cap de afiș pe dj-ul superstar al lumii, Tiesto. Pe 15 decembrie, in cadrul conceptului de show popular la nivel global, ”Don’t Let Daddy Know”, care ajunge pentru prima oara in țara noastra,…

- Nivelul poluarii aerului din New Delhi, India, depaseste de 25 de ori norma admisa. Inregistrarea a fost facuta azi dimineata, 5 noiembrie, de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, informeaza ria novosty.

- Ascendis, liderul pieței de training și consultanța in domeniul dezvoltarii profesionale din Romania, aduce azi, pentru prima data in Sud-Estul Europei, workshop-ul « Strength-Based Lean Six Sigma », o abordare inovatoare in implementarea a doua dintre cele mai puternice instrumente de imbunatațire…

- Smiley este un artist care ridica publicul in picioer, iar in viața particulara se comporta natural, deși este o mare vedeta. In urma cu un an, el a lansat Vlogul Smiley Omul, cu ocazia primului deceniu de cariera solo. A ajuns acum la episodul 31, in care artistul discuta despre Stand-Up Comedy. Dar…

- Iulia Vantur da lovitura la Bollywood cu filmul sau de debut, “Radha Kyon Gori Main Kyon Kaala”. In pelicula, frumoasa romanca joaca rolul principal, insa povestea ei este una extrem de trista, iar scenariștii și producatorii s-au inspirat din fapte reale. Citește și: Salman Khan o ajuta pe Iulia Vantur…