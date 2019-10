​​VIDEO Taxiul aerian Volocopter a zburat deasupra zonei Marina Bay din Singapore Un taxi zburator cu 18 propulsoare, asemanator unei drone, a putut fi vazut pe cer pentru prima oara în Singapore, în timpul unui test desfasurat de compania germana Volocopter în zona Marina Bay, informeaza joi agenția VNA, citata de Agerpres.



Vehiculul pe baterii, dotat cu doua locuri, a zburat aproximativ doua minute si 30 de secunde, cu pilot, la data de 22 octombrie.



Volocopter a desfasurat anterior teste în Helsinki, Las Vegas, Dubai si în mai multe zone din Germania.



Compania si-a exprimat speranta ca va oferi servicii de transport aerian… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

