- Mama fotbalistului Emiliano Sala a declarat ca avionul in care se afla fiul sau si care a disparut de pe radar deasupra Canaului Manecii i-ar fi apartinut presedintelui clubului Cardiff City, informeaza lefigaro.fr, relateaza News.ro."Avionul este al presedintelui clubului Cardiff. Ni s-a…

- Informația din sfera sportului care ține astazi afișul siteurilor de profil, dar nu numai, din Romania și din lume este cea despre dispariția unui avion privat, in care se aflau trei persoane, in zbor de la aeroportul din Nantes (Franța) spre Cardiff (Țara Galilor). La bord, unul dintre cei prezenți…

- Atacantul Emiliano Sala, golgeterul argentinian al lui Nantes, se indrepta spre capitala Țarii Galilor pentru a semna contractul cu Cardiff City, noua sa echipa. Intr-o perioada extrem de dificila pentru Nantes, o alta veste cumplita lovește clubul francez. Emiliano Sala, coechipierul lui Ciprian Tatarușanu,…

