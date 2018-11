Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 16 ani, din comuna vasluiana Bacesti, este cautat de mai multe ore, intr o padure din zona, dupa ce acesta a sunat la numarul de urgenta 112 si a anuntat ca s a ratacit, transmite Agerpres.roPotrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Vaslui, baiatul…

- Fundatia pentru Copii ”Ronald McDonald” organizeaza un eveniment de strangere de fonduri cu scopul de a demara extinderea și renovarea ”Casei mamelor”... The post ”Casa mamelor” iși va dubla capacitatea cu ajutorul oamenilor generoși appeared first on Renasterea banateana .

- Poliția cere ajutorul oamenilor dupa ce o fetița de 7 ani din Petroșani este de negasit. Fata ar fi disparut in 1 noiembrie, in jurul orei 19.30, din fața blocului in care locuia. 06 Noiembrie 2018, 12:25 (actualizat 06 Noiembrie ...

- O femeie care a devenit recent mamica cere ajutorul oamenilor pentru a-și gasi mașina, dupa ce a uitat locul in care a parcat-o. Joanne Bridgeman (33 de ani), din Cardiff, Marea Britanie, a parcat mașina pe o strada pe care nu o cunoștea, luni dimineața. Ea și-a dus atunci mama la o intalnire de afaceri.…

- Politistii din Prahova cauta o minora de 15 de ani, din Ploiesti, care a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Minora se numeste Roman Ramona si are 15 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Ploiesti si nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat, toate activitatile procedurale,…

- In prezent, Direcția de Asistența Sociala are in monitorizare doar 59 de copii care provin din familii care in care ambii sau un parinte se afla la munca in strainatate. 20 de copii provenind din 16 familii au ambii parinți plecați și 39 de copii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La scurt timp dupa ce Adrian Plesca a primit vestea ca ambii parinti s-au stins din viata, membrii Partizan au facut un anunt public. Fanii au respectat decizia, fiind indoliati alaturi de Artan, in aceste clipe cutremuratoare.

- O familie din Buzau traiește o adevarata tragedie, dupa ce doi tineri au murit intr-un accident de motocicleta. Cumplitul accident produs pe DN 2B a lasat fara parinți o fetița in varsta de patru ani. Vineri seara, cei doi se plimbau cu motocicleta pe care Andreea i-o facuse cadou soțului ei, Madalin,…