- Echipa Faimoșii a primit lovitura dupa lovitura la Exatlon. Dupa ce Diana Pivniceru a fost eliminata din cauza accidentarii la genunchi, inca o fata din echipa lor a fost eliminata. Sportiva se accidentase la picior in timpul meciului internațional și, deși dupa ce s-a intors de la spital incepuse sa…

- Serena Williams s-a antrenat pentru Australian Open 2019 in compania unor jucatori din circuitul masculin, iar acest lucru s-a vazut pana acum, la Melbourne, inclusiv in confruntarea cu Simona Halep! Ceea ce s-a petrecut in primul set e ceea ce se numeste un duel inegal: in 20 de minute, Serena, pur…

- Silviu Prigoana este din nou in scandal cu fosta soție, Adriana Bahmuțeanu. Afaceristul și-a reclamat fosta consoarta la poliție, dupa ce aceasta l-ar fi legat de picioare pe unul dintre copiii lor. Adriana Bahmuțeanu a fost prezenta marți seara in cadrul emisiunii de la Antena 1, pentru a dezbate subiectul.…

- Capul de afiș al evenimentelor sportive din decembreie a fost ținut de Campionatul European de handbal feminin, transmis de TVR. Televiziunea Romana a pierdut insa drepturile de televizare ale competițiilor de handbal pentru urmatorii 3 ani. TV Digi Sport și Telekom Sport au preluat pentru urmatorii…

- Dezvaluire halucinanta referitoare la fosta soție a lui Petre Roman, Mioara! Aceasta traverseaza acum o perioada extrem de dificila. Mioara Roman a incasat o lovitura devastatoare.In urma loviturii, pensia acesteia s-a... Citește AICI ce pensie incaseaza ACUM fosta soție a lui Petre Roman și vezi ce…

- Lovitura cumplita pentru cei care folosesc Facebook! Dezvoltatorii celebrului site de socializare au dezvaluit ca milioane de utilizatori au fost atacați, fara sa știe! Ce s-a intamplat și care sunt efectele

- Un barbat de 30 de ani din Iasi a fost gasit, miercuri, fara suflare, in locuinta sa, de catre o cunostinta, scrie Antena3.ro. Potrivit unor surse din Politie, ieseanul locuia in cartierul Mircea cel Batran si, recent, sotia l a parasit. Primele indicii arata ca ar fi vorba de o sinucidere. Mai mult,…

- Afaceristul Cristian Tantareanu a facut un anunt neasteptat. Timp de sase luni omul de afaceri a ascuns un secret despre relatia pe care o are cu sotia lui. Omul de afaceri a spus ce se intampla intre el si partenera sa de viata.