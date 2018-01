VIDEO Taskforce in Duisburg, care ii afecteaza si pe unii romani Autoritatile din orasul german Duisburg au format un grup operativ pentru a interveni in cazul afacerilor cu inchirierea imobilelor degradate migrantilor, dupa ce mai multe reportaje televizate au dezvaluit ca oamenii, printre care si romani, traiesc in mizerie si in spatii supraaglomerate, dupa ce au fost pacaliti de proprietari. Peste 10.000 de romani si bulgari locuiesc momentan in oras. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Revoluția fiscala pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanța de Urgența in noiembrie a intrat in vigoare in prima zi a lui 2018. Conține o serie de masuri, insa multe dintre ele sunt veh...

- Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan, scrie antena3.ro. Daca suferiti de boli cronice sau altfel de boli, trebuie sa veniti cu adeverinta de la medicul de familie. Daca nu, puteti sa completati aici o declaratie pe propria raspundere. Fisa…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in zilele de 24 și 25 decembrie 2017, este anunțata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Autoritațile portugheze recomanda pasagerilor…

- Autoritațile romane au arestat trei persoane suspectate ca s-ar afla in spatele unor atacuri informatice de tip CTB-Locker ransomware, anunța Agenția europeana a politiei (Europol). In același timp, intr-o ancheta paralela, doua persoane din București au fost arestate tot pentru raspandirea de ransomware.In…

- Mai mulți romani, raniți in urma unui acccident de tren langa Madrid Mai multi români au fost raniti, ieri, în accidentul de tren petrecut în orasul Alcala de Henares, din estul Madridului. Impactul garniturii de tren cu tamponul de la capatul liniei a provocat ranirea a…

- Autoritațile irlandeze sunt în alerta, dupa ce au descoperit ca grupuri mari de români au ajuns în țara în aceasta perioada. Polițiștii irlandezi au identificat mai multe personae de origine româna, care fac parte dintr-o rețea de cerșetorie. Persoanele în…

- Romania, o țara cu o expunere mare la riscuri catastrofale, o țara care beneficiaza de un sistem de asigurare obligatorie menit sa ajute orice proprietar de locuința in cazul producerii unui risc care ii afecteaza casa, are in continuare mai puțin de 20% din fondul locativ asigurat… De ce? Motive ar…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franța ca, in conformitate cu datele oferite de autoritațile locale, sunt așteptate furtuni puternice, ploi și vant cu viteza de pana la 120 km/h in sudul Franței și in departamentele…

- Mai mulți șoferi romani au fost jefuiți in timp ce staționau intr-o parcare din apropiere de orașul Siegburg, aflat in vestul Germaniei. Oamenii susțin ca au fost adormiți cu gaz și lasați fara portofele și telefoane mobile, relateaza Ziarulromanesc.de. Șoferii de camion au fost jefuiți in parcarea…

- Marea Britanie si UE au ajuns la o intelegere privind negocierile pentru Brexit, Jean Claud Juncker si Theresa May, anuntand intr-o conferinta de presa la Bruxelles ca discutiile pot trece in etapa urmatoare. Au fost inregistrate progrese suficiente” pentru a trece la urmatoarea etapa a declarat…

- Trei barbati cautati la nivel international pentru comiterea de fapte ilicite in Franta, respectiv Germania, au fost depistati de politisti, informeaza Politia Romana. In aceasta dimineata, politistii din Hunedoara au depistat un barbat, de 30 de ani, urmarit international in baza unui mandat european…

- Vesti proste pentru romani. Si in anul 2018 se vor aplica unele masuri de limitare a cheltuielilor publice, a anuntat Guvern. Astfel, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber, autoritatile publice vor fi obligate sa reduca cu 10% cheltuielile…

- Dupa incendierea complexului in care locuiau cetateni romani si moldoveni, politia si procuratura germana continua ancheta. Din fericire, toate persoanele spitalizate au fost intre timp externate, scrie dw.com.

- Doi romani au ajuns in atenția prese franceze cu faptele lor șocante. Cuplul și-a abuzat propriii nepoți, pe care i-a batut in repetate randuri. Totodata, mama copiilor era forțata sa cerșeasca, relateaza Frace 3 Bourgogne. Cei doi romani de etnie roma au fost arestați in Franța, dupa ce au maltratat…

- Doi români au fost arestați în Franța dupa ce au maltratat cinci minori și pe mama acestora. Copiii au vârste cuprinse între 5 și 11 ani și locuiau împreuna cu mama lor în Besançon. Cei doi români au plecat în Franța și, pentru…

- „Boala cu mai multe fete” afecteaza tot mai multe persoane de la an la an. Este vorba despre bronhopneumopatia obstructiva cronica (BPOC), care „ataca” nu mai putin de 300 de milioane de oameni de pe glob. Aceasta poate fi tratata, insa...

- Nebunie totala in capitala Marii Britanii. Asasinarea unui lord al crimei organizate, Sorin Șerbu de loc din Braila, ar putea declanșa un razboi sangeros pe strazile Londrei intre bandele de interlopi romani care iși disputa intaiatatea.Sebastian Ghița DIVORȚEAZA Tabloidele britanice…

- • bicajeanul Cristian Cimpoiesu a fost arestat in baza unui mandat emis de autoritatile din Italia • el si-a dat acordul de a fi trimis in Peninsula • acolo a fost gasit vinovat, alaturi de alti conationali si albanezi, de furt si aderare la un grup infractional • ei se ocupau cu sustragerea de motorina…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, începând cu 1 decembrie, autoritațile canadiene elimina cerinta obligativitatii vizelor pentru cetatenii români care nu intentioneaza sa aiba sederi mai lungi de sase luni pe teritoriul statului nord-american.Astfel, eliminarea…

- Infractorii romani sunt din ce in ce mai inventivi. Autoritațile austriece au reușit sa depisteze doi romani care se deghizau in polițiști și le jefuiau mașinile sub pretextul unor controale de rutina.

- Autoritațile austriece au anunțat ca au reușit sa rețina doi cetațeni romani in varsta de 34 și 48 de ani care se prezentau a fi „polițiști”. Potrivit informațiilor oferite de catre procurori, cei doi acționau pe autostrada A1 din Austria. Ei au reușit ca timp de cateva luni sa fure nu mai puțin…

- Giovanni Ardita, consilier local la primaria orasului Ladispoli, din partea partidului Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale, o formatiune politica profund nationalista, a scris pe pagina personala de Facebook un mesaj extrem de dur, informeaza site-ul Rotalianul, revista romaneasca din Italia.…

- Doi barbati cautati la nivel international pentru comiterea de fapte ilicite in Germania, respectiv Suedia, au fost depistati de politistii din Valcea. La data de 2 noiembrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Valcea, beneficiind de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul…

- Potrivit vecinilor imobilului, inițial aici și-au gasit un adapost mai mulți consumatori de droguri, care dupa cateva razii ale poliției au plecat de buna voie. La scurt timp a aparut și o familie de romani, de etnie roma, care a ocupat un apartament. Somați de catre autoritați sa paraseasca…

- Lovitura DURA pentru soferii romani. Masinile inmatriculate in Bulgaria care nu au asigurare RCA vor fi radiate automat. Autoritatile de la Sofia au decis ca masinile inmatriculate in Bulgaria care nu au asigurare RCA sa fie radiate automat, potrivit Auto Bild.ro. Decizia autoritatilor bulgare vine…

- Doi cetateni romani, unul originar din judetul Vaslui, care erau plecati la munca in Italia, au fost gasiti decedati pe un camp din apropierea localitații Chivasso, provincia Torino. Autoritatile italiene au deschis o ampla ancheta in acest caz. Pe corpurilor celor doi romani, care lucrau ca ciobani,…

- Un sondaj recent arata ca 76% dintre angajati se asteapta la o scadere a salariilor nete, de la 1 ianuarie 2018, principalul motiv fiind trecerea contributiilor CAS si CASS in sarcina angajatilor. Astfel, majoritatea angajatilor sunt de parere ca nu vor fi ajutati de companii sa recupereze diminuarea…

- Autoritațile franceze au fost sesizate cu privire la faptul ca unor cetateni le-a disparut lucruri din bagaje, dupa ce au calatorit cu autobuzele ce leaga Parisul de aeroportul din Beauvais. Cel care a ajutat la dezlegarea misterului a fost chiar soferul unuia dintre autobuze. Acesta a stat la panda…

- Trei romani, printre care si un copil de 3 ani, au murit marti intr-un accident rutier petrecut in Spania, in apropiere de orasul Guadiana del Caudillo. Masina in care se afla familia de romani s-a ciocnit frontal de un camion de mici dimensiuni. In urma impactului, autoturismul a iesit de pe sosea…

- In urma incendiilor de vegetatie produse in Portugalia si nordul Spaniei care s-au soldat cu peste 39 de morti, MAE a emis o atentionare de calatorie care afecteaza peste un milion de romani.

- Oficiali de rang inalt din Europa de Est au fost prezenti la Bratislava, la summitul "Pentru o calitate egala a produselor pentru toti", o reuniune ministeriala la inalt nivel a carei tema a fost dublul standard de calitate la produsele alimentare.

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat, miercuri, in plenul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), ca autoritațile ucrainene vor introduce toate concluziile Comisiei de la Veneția in controversata lege a educatiei din Ucraina – scrie publicatia Strana. Totodata, Porosenko…

- Valoarea estimata a celui mai mare proiect prevazut in Planul Anual al CJ de Achizitii Publice (reactualizat pe 2017) este de 143 de milioane de lei (170,2 milioane cu TVA). Proiectul vizeaza lucrarile de modernizare a primelor trei dintre cele opt loturi in care au fost impartite drumurile judetene.…

- Autoritatile pregatesc aniversarea Centenarului cu o mare facatura. Unul dintre cele mai mari simboluri din perioada 1916-1917, in speta casa generalului Berthelot, din zona Copou, se afla intr-o stare destul de avansata de degradare. In editiile trecute ale cotidianului BZI s-au tras semnale de alarma…

- Guvernul majoreaza salariile specialiștilor romani implicați in proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) pe baza de contracte de finanțare din fonduri publice. Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, majorarea plafoanelor in baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele…

- Autoritatile anticoruptie din Ucraina i-au retinut pe un adjunct al ministrului apararii si pe principalul responsabil cu achizitiile din Ministerul Apararii pentru o presupusa frauda de 150 milioane de hrivne (5,7 milioane de dolari), au anuntat miercuri surse oficiale citate de Reuters.Responsabilii…

- Autoritațile nu au reușit resetarea sistemului național anticorupție. Mai mult, mecanismele devin și mai confuze prin atribuirea catre unele autoritați anticorupție (altele decat ANI) a dreptului de a efectua verificari suplimentare a declarațiilor de avere și interese personale depuse de angajații…

- "Ma aflam in patrulare unde am observat 3 persoane care incercau sa intre in apa. Am strigat la ei, am alergat catre ei, am luat un bat si m-am urcat intr-o barca. Am reusit sa prind o femeie si sa o trag la mal. Vazand ca restul se indeparteaza am cerut sprijin pescarilor. In final s-a reusit scoaterea…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza cetațenii romani care se afla, tranziteasa sau calatoresc in Belgia ca rețeaua de transport in comun din capitala regatului va fi afectata de o greva organizata de sindicatul național. Advertisement Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani…

- Cei care participa la miting au avut panglici legate in zona gurii pe care si le-au indepartat la cinci minute dupa miezul noptii pentru a mima ”un strigat silentios” de protest unificat.De asemenea, in Barcelona s-au organizat alte demonstratii in care oamenii solicitau initierea unui…