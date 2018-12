Stiri pe aceeasi tema

- Incident neobisnuit, in aceasta dimineata, intr-o zona aglomerata din Timisoara. Un autoturism a plonjat de pe podul Michelangelo si s-a oprit pe spatiul verde de langa Canalul Bega. Impactul a fost unul puternic. Martorii spun ca masina a rupt si gardul, si pomii. UPDATE Soferul autoturismului care…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, din Tg Jiu in timp ce se afla pe un teren ce-i aparține, de pe strada Merilor, i-a explodat un cauciuc in fața. Acest lucra la dezmembrarea unor componente auto, iar in acel moment, un cauciuc a explodat, provocandu-i leziuni. Acesta a fost transportat la spital. Se…

- Fostul director de Resurse Umane al CEO, Ion Rauț, și ex-managerul companiei energetice, Laurențiu Ciurel, s-au intreținut minute bune, in urma cu cateva zile, in fața unui bloc, situat pe o alee laturalnica din spatele sediului BNR din Tg-Jiu. Intalnirea nu e atat de stranie pe cat pare, avand in vedere…

- Un barbat, de 50 de ani, din Rovinari, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Varț, dinspre Rovinari, catre Tg Jiu, a pierdut controlul volanului și a intrat in coliziune cu un cap de pod, de pe partea dreapta a carosabilului.. In autoturism se mai afla și un alt barbat, de 46 de … Articolul UPDATE:…

- 25 de statui de ceara, printre care cele ale Regelui Mihai, Nicolae Ceausescu sau Gheorghe Hagi, sunt prezentate la Timisoara in cadrul unei expozitii deschise pana la sfarsitul lunii octombrie. Organizatorii sunt impresionati de reactia romanilor si promit sa aduca expozitia si la Bucuresti. Replicile…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de scurgeri de gaze in urma unui accident rutier in care a fost fisurata si o conducta de gaze. Accidentul s-a produs pe strada 14 octombrie din municipiul Tg-Jiu. La fata locului s-a deplasat un echipaj de stingere…

- Un cititor Gorj Domino, din Targu-Jiu este de parere ca a filmat OZN-uri. Acesta a surprins o luminița dubioasa care se deplasa, ziua in amiaza mare pe cer, dupa cateva secunde, luminița dispare pur și simplu de parca s-ar fi teleportat. Cerul era perfect insorit fara nori care ar fi putut ascunde ciudata…