Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti care s-au ratacit in Muntii Bucegi au fost recuperați de salvamontiștii din Bușteni, in conditiile in care pe munte este viscol si vizibilitate scazuta. Cei doi turisti din Bucuresti se aflau pe platoul Bucegilor, in zona Babele și nu au mai putut inainta din cauza vremii, pe munte fiind…

- Gorjeanul care a facut transplant de plamani la Viena e in coma. Adrian Lupu, barbatul din comuna Farcașești, județul Gorj, care in anul 2016 a facut un transplant de plamani la clinica AKH din Viena, se afla internat, in stare grava, la Spitalul Județean din Targu-Jiu. Mai exact, pacientul este in…

- Un miner gorjean, in varsta de 35 de ani, singurul roman care in anul 2016 a facut transplant de plamani la clinica AKH din Viena, se zbate intre viata si moarte pe un pat din Spitalul Judetean de Urgenta Gorj.

- Caz socant la Vaslui! Un polițist a impușcat, in aceasta dupa-amiaza, un tanar in varsta de 27 ani. Din primele informații, se pare ca acesta a fost nevoit sa foloseasca arma din dotare intrucat barbatul se opunea arestarii.Citeste si: ALERTA - Romania e SUB APE: Noi coduri PORTOCALII si GALBENE…

- Ce s-a intamplat azi, 9 martie. In urma cu 12 ai, Laura Stoica, cea mai importanta cantareața de rock data de țara noastra, și-a pierdut viața intr-un tragic accident rutier. Artista care ne-a incantat cu melodi precum „Un actor grabit”, „Focul”, „Doar tu”, „Cartierul canta rock”, „…Nici o stea” sau…

- Grupul italian Fincantieri, printre cei mai mari constructori de nave din lume, cu afaceri anuale de peste 4 miliarde euro, care controleaza si grupul norvegian Vard, proprietarul santierelor navale din Tulcea si Braila, a trimis Guvernului roman o oferta de management operational al Santierului…

- În România sunt anunțate manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a șefei DNA Laurei Codruta Kövesi. Manifestațiile, organizate prin rețelele de socializare, vor avea loc la București si în alte orase din România: Cluj, Sibiu,…

- Medicii de la Spitalul Județean Bacau au decis in aceasta dimineața ca un bebelua de 10 luni, bolnav de rujeola, sa fie transferat cu un elicopter la Iași – transmite Europa FM. Copilul a fost adus marți la Terapia intensiva a secției de Pediatrie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Medicii de la Spitalul Județean Bacau au decis in aceasta dimineața ca bebelușul in varsta de 10 luni, bolnav de rujeola, sa fie transferat cu un elicopter la Iași – transmite Europa FM. Bebelușul a fost adus ieri la Terapia intensiva a secției de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O intreaga comunitate este in stare de șoc, la Beliu, in județul Arad, dupa ce un student eminent, care avea și in liceu numai note de 10, a murit, marți dimineața, la spital. Tanarul era internat la Ineu, de cateva zile, iar apropiații credeau ca acesta a suferit complicații din cauza unei raceli.…

- Un barbat in varsta de 29 ani a cazut de la etajul 3 al unui bloc aflat in construcție, pe strada Aurel Vlaicu. Tanarul a suferit fracturi multiple, dar se afla in stare de conștiența. Potrivit ziardecluj.ro, baiatul se afla pe o schela și executa lucrari de izolare a imobilului cand, potrivit…

- Un bacauan a dat in judecata statul roman si cere sa fie reparata o eroare judiciara grava. Barbatul sustine ca a fost condamnat pe nedrept la inchisoare cu suspendare si obligat la plata unor despagubiri catre ANAF Bucuresti. Prima instanta a stabilit daune morale in suma de 25.000 lei. Procesul a…

- Cea de-a doua zi a Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO a fost dedicata posturii de descurajare și aparare, miniștrii aliați ai apararii abordand atat stadiul implementarii acesteia, cat și perspectivele pentru Summitul NATO programat in luna iulie, la Bruxelles. Ministrul roman al…

- Transferat in aceasta iarna de la Zimbru Chisinau, goalkeeperul moldovean Denis Rusu si-a facut debutul in poarta Iasiului mai repede decat se astepta. La pauza meciului cu FC Botosani, Rusu a fost anuntat sa se echipeze pentru a-i lua locul titularului Koselev, care acuza dureri la spate si nu…

- George Ivascu 15 februarie 1968, Bucuresti este un actor roman. George Ivascu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica azi U.N.A.T.C. in anul 1993. Potrivit wikipedia.org, in cei peste 25 de ani de cariera a jucat pe scenele celor mai importante teatre din Bucuresti si din tara, fiind…

- Charterele de Turcia, Tarom și Ryanair au cele mai multe intarzieri și anulari Pasagerii companiilor aeriene care opereaza in Romania ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de 12 milioane de euro din cauza intarzierilor sau anularii curselor in 2017. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, spune ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel, dar si unul dintre locurile in care ea se simte cel mai bine. Diplomatul a participat marti la conferinta "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a inregistrat al 22-lea deces provocat de gripa, la o femeie in varsta de 65 de ani, din Calarași. Femeia avea confirmat virusul gripal tip B, nu era vaccinata și avea condiții medicale preexistente. Vineri, ministrul Sanatatii,…

- Ionuț Anghel, inspector IT la Primaria orașului Marașești, se lupta de 7 ani cu o boala de plamani. In 2011 a inceput sa oboseasca tot mai des, iar respirația sa ii fie tot mai greoaie. Dupa mai multe controale și internari, a fost operat, dar problemele respiratorii au continuat,…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Citeste si: Liviu Plesoianu, scrisoare DURA pentru ministrul Justiției: 'Ați pierdut șansa de a fi un erou' Purtatorul…

- "In acest an, salariile medicilor vor inregistra cresteri semnificative. Pot sa spun ca suntem un domeniu fericit. Salariile se vor majora incepand cu 1 martie 2018. Sunt bani in buget pentru aceste majorari. Sunt convinsa ca medicii nu vor mai pleca din tara. Un medic rezident de anul I are in acest…

- "Astazi am inregistrat al 17-lea deces din cauza gripei. O pacienta de 78 de ani a decedat la Institutul 'Marius Nasta'. Sezonul de gripa a demarat mai tarziu. Din fericire, nu putem vorbi despre o epidemie de gripa. Exista focare locale - Bucuresti, Iasi, Constanta, cu posibilitate de extindere…

- O femeie a murit in București, din cauza gripei, acesta fiind al 17-lea deces inregistrat din aceasta cauza de la inceputul sezonului rece. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, ca o femeie in varsta de 78…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, ca o femeie in varsta de 78 de ani, din Bucuresti, a murit, fiind confirmata cu virus gripal tip A, in curs de subtipare, avand conditii medicale preexistente si antecedente…

- Tanara in varsta de 17 ani care a suferit luni dupa-amiaza arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat prefectul Brasovului, Marian Rasaliu pentru Agerpres. Initial, s-a solicitat interventia unui elicopter…

- Elicopterul SMURD asteptat la Brasov pentru preluarea mamei si a copilului raniti intr-un incendiu la Șinca Veche nu poate interveni din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Prin urmare, cele doua victime vor fi tansportate la Bucuresti cu o ambulanta de transport victime multiple de la Inpsectoratul…

- Un copilaș de un an și patru luni a fost preluat, duminica dupa amiaza, de un elicopter SMURD pentru a fi transferat la un spital din București. Potrivit unor informații, micuțul are stari febrile, acestea fiind date de unele probleme medicale mai vechi. Articolul ACUM: Copilaș cu stari febrile, preluat…

- Virgil Almasanu n. 28 februarie 1926, Baccealia d. 3 februarie 2009, Bucuresti a fost un pictor roman, reprezentant al realismului socialist.Potrivit wikipedia.ro, dupa absolvirea Liceului "Andrei Saguna" din Brasov, se inscrie, in toamna anului 1945, la Academia de Arte Frumoase din Bucuresti devenita,…

- Copilul de la Oradea, aflat in stare vegetativa și cu sonda naso-castrica dupa un accident rutier, este adus cu un elicopter al SMURD la București la Spitalul Bagdasar Arseni. Ministrul Sanatații a cerut sa fie internat și urmeaza sa fie investigat medical.

- Copilul de la Oradea, aflat in stare vegetativa și cu sonda naso-castrica dupa un accident rutier, a fost adus cu un elicopter al SMURD la București la Spitalul Bagdasar Arseni. El a fost internat și urmeaza sa fie investigat medical.

- Un barbat de 54 de ani din Oțelu Roșu a fost preluat de urgența de elicopterul SMURD și dus la București, dupa ce a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, majoritatea pe fața și membre. Barbatul este din Oțelu Roșu și a ajuns la Spitalul Municipal din Caransebeș dupa ce a suferit arsuri grave…

- El a venit la granita insotit de consulul roman de la Chisinau. De asemenea, un elicopter SMURD de la Galati a preluat un pacient de 27 de ani din Republica Moldova si l-a transferat de la Chisinau la Bucuresti.

- Ministrul interimar de Interne Carmen Dan marturisea in noiembrie anul trecut ca a gasit un microfon ascuns in apartamentul sau. Acum s-a aflat ce chirie platește aceasta pentru casa respectiva, aflata intr-o zona exclusivista din Capitala. Ministrul interimar de Interne Carmen Dan a declarat, in noiembrie…

- Elicopterul SMURD va face doua drumuri lungi pentru a aduce la Iasi doi pacienti - unul in Republica Moldova si unul la Galati. Pacientul din Republica Moldova este din localitatea Vulturesti si a suferit o trauma. Pacientul din Galati va fi adus la Cardiologie (Institutul de boli cardio-vasculare -…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a anuntat, miercuri, ca Institutul "Marius Nasta" din Bucuresti a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei copii internati, dupa ce educatoarea lor fost internata in spital cu aceeasi boala. Politia a deschis un dosar penal in acest caz.

- Cine este Siegfried Mureșan. Europarlamentarul este una din propunerile PMP pentru funcție de premier, alaturi de Eugen Tomac . Potrivit site-ului personal, Siegfried Mureșan s-a nascut in Hunedoara. In 2004 a absolvit Academia de Studii Economice din București. A continuat studiile cu un Master in Științe…

- Magdalena Badița a fost aleasa delegat satesc in cadrul adunarii satești care a avut loc luni, 15 ianuarie 2018, la Archia, și la care au participat 15 persoane cu drept de vot și cu domiciliul in localitate. De asemenea, au fost prezenți consilierii locali Luminița Hurgoiu și Irinel Faur- desemnați…

- Dialogurile premierului Japoniei, ce urmau sa se desfașoare la Palatul Victoria, au fost anulate de oaspeți. Un director adjunct din cabinetul premierului japonez va conduce o mica delegație la sediul guvernului din București pentru discuții cu vicepremierul roman care nu este nici el cert, intrucat…

- Ministerul de Externe a reacționat dur dupa ce simpatizanții Mișcarii „Celor 64 de comitate” au acoperit cu steagul „Ținutului Secuiesc” stema Romaniei de la Ambasada din Budapesta. Este considerata o atitudine provocatoare, iar MAE condamna producerea unor astfel de incidente „care au ca scop defaimarea…

- Lara Fabian va susține, în 2018, un nou concert la Cluj-Napoca si unul la Bucuresti. Concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ”Camouflage”. ”Lara Fabian, mult îndragita artista de catre publicul…

- Trei autoturisme au fost implicate in jurul orei 11 intr-un accident deosebit de grav pe strada Budiul Mic din Tirgu Mureș, ne-a informat ISU Horea Mureș. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului…

- Accident extrem de grab la iesirea din Bucuresti. Traficul este blocat, iar autoritatile intervin in forta. Totul s-a intamplat pe drumul care leaga localitatea Petrechioara de Afumati. Doua masini au fost implicate in evenimentul rutier.Citeste si: Aparitie SOC pe cerul Romaniei: Obiectul…

- De ce detesta unii oameni Craciunul, de ce Sarbatorile de iarna nu au nici un farmec pentru ei? Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, ne spune ce anume ii face sa se comporte precum personajul cunoscut drept Grinch și care este “tratamentul” psihologic al acestei probleme. Colinde, mii de beculețe…

- Artista considera ca fiul sau este inca prea mic. Din acest motiv, Adela Popescu i-a pus cadouri sub brad baiețelului sau, urmand ca Moșul sa vina abia peste vreo doi ani. Adela Popescu și Radu Valcan sunt niște parinți tare grijulii cu fiul lor. Aceștia se ocupa ca micuțului sa nu-i lipseasca nimic.…

- Managerul trupei Maroon 5 a murit la vârsta de 40 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Jordan Feldstein, care este fratele actorului Jonah Hill, avea doar 40 de ani. Jordan Feldstein a chemat o ambulanța, dupa ce a avut probleme respiratorii. Pâna la sosirea paramedicilor, el…

- Five Plus Art Gallery din Viena, din 4 ianuarie 2018 Galeria SENSO București prezinta expozitia personala Ana Stefania Andronic (BUZU) la Five Plus Art Gallery Viena, Austria! Joi, 4 ianuarie 2018, la Five Plus Art Gallery din Viena (Argentinierstrase 41, 1040 ) va avea loc vernisajul expoziției #fast…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, vineri, pentru a prelua un ranit grav, dintr-un accident rutier petrecut intre doua vehicule. Impactul a fost unul frontal si a avut loc pe Drumul National 14, in localitatea Copsa Mica, judetul Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Acuzatia adusa medicului e ca s-ar fi folosit, la clinica sa privata, de aparatura medicala, materiale sanitare, asistente și medici de la Institutul de Transplant din Cluj-Napoca. Sume uriase de bani au fost descoperite si la perchezitiile domiciliare. 600.000 de euro - bani gheata, ceasuri de lux…