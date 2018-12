VIDEO. Tânără filmată în timp ce voia să dea foc steagului Ungariei, lângă sediul UDMR In imaginile postate pe Facebook se vede cum tanara se urca pe un scaun și incearca sa aprinda steagul, cu o bricheta. Cum drapelul nu ia foc, tanara mai incearca de cateva ori. In clip se aude și cum persoana care o filmeaza incearca sa o convinga sa renunțe și reușește, in cele din urma. In jurul fetei se strang mai multe persoane, alarmate de faptul ca incendierea steagului s-ar putea transforma intr-un incident mult mai grav. Organizația UDMR Bihor a transmis ca va depune plangere la poliție pe numele tinerei respective și a precizat ca, in ultimele patru luni, au existat patru incidente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Bihor a incercat sa dea foc steagului Ungariei, arborat langa sediul UDMR. Organizația a anunțat deja ca va depune plangere la poliție. In imaginile surprinse de organizația UDMR și postate pe Facebook apare o tanara care incearca sa dea foc cu o bricheta steagului Ungariei, arborat langa…

- O tanara a fost filmata in timp ce incerca sa dea foc steagului Ungariei, arborat langa sediul UDMR Bihor.Persoana care o filmeaza reuseste sa o convinga pe tanara sa renunte la aprinderea steagului, scrie Mediafax.”Unii nu sunt capabili sa convietuiasca in pace”, au scris cei de la UMDR.Reprezentantii…

- O tanara din Oradea a fost filmata, in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce incerca sa incendieze drapelul national al Ungariei arborat pe fatada cladirii in care isi are sediul organizatia judeteana a UDMR Bihor.

- O tanara din Bihor a incercat sa dea foc steagului Ungariei, arborat langa sediul UDMR. Organizația a anunțat deja ca va depune plangere la poliție. In imaginile surprinse de organizația UDMR și postate pe Facebook apare o tanara care incearca sa dea foc cu o bricheta steagului Ungariei, arborat langa…

- O tanara a fost filmata in timp ce incerca sa dea foc steagului Ungariei, arborat langa sediul UDMR Bihor. Organizatia UDMR precizeaza ca va depune plangere la Politie luni dimineata.

- O tanara din Oradea a fost filmata, in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce incerca sa incendieze drapelul national al Ungariei arborat pe fatada cladirii in care isi are sediul organizatia judeteana a UDMR Bihor, potrivit adevarul.ro.In filmuletul postat, duminica, pe pagina de Facebook…

- O tanara din Oradea a fost filmata, in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce incerca sa incendieze drapelul national al Ungariei arborat pe fatada cladirii in care isi are sediul organizatia judeteana a UDMR Bihor.