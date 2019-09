VIDEO Tabara de imigranti romani si bulgari, evacuata dintr-o zona de lux a Londrei

Stiri pe aceeasi tema

- Un val de criminalitate a pus stapanire pe Mayfair, unul dintre cele mai luxoase cartiere ale Londrei, care gazuieste proprietati scumpe, sedii de ambasade si restaurante elegante, locuitorii sai fiind alarmati de numarul crescut de jafuri, scrie The Telegraph.

- O tabara de romani fara casa, in centrul Londrei, a fost distrusa de politie. Romanii aveau televizoare plate, in corturi si evacuarea lor s-a facut cu scandal, potrivit observator.tv.Polițiștii din cartierul Mayfair au intrat in forta int-ro tabara de romani fara adapost, acestia locuind…

- Polițiștii din cartierul Mayfair au intrat in forta intr-o tabara de romani fara adapost, acestia locuind in corturi intr-o zona extrem de bogata a capitalei britanice. Barbati, femei si copii locuiau in Marble Arch si s-au mutat in apropiere de Park Lane, scrie Daily Mail. Ca sa ii poate evacua pe…

- Sclavi pe plantațiile italienilor: sute de mii de lucratori africani, romani și bulgari, exploatați, prost platiți și agresați de “caporali” Lucratori exploatati, prost remunerati si care muncesc in conditii deplorabile: aceasta este fata obscura a agriculturii italiene, asupra careia cade…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat ca nu este optimist in privinta sanselor de a se evita scenariul unui Brexit fara acord, deoarece Bruxelles-ul nu poate raspunde solicitarilor Londrei privind eliminarea plasei de siguranta (clauza de backstop) din acordul de retragere…

- Episcopia Ortodoxa Romana a Europei de Nord, impreuna cu Centrul pentru Tineret "Sfantul Voievod Stefan cel Mare" CTSM , organizeaza, in perioada 22 27 iulie 2019, o tabara de vara in Dobrogea si Delta Dunarii, pentru familiile de romani stabilite in nordul Europei.Familiile participante vor avea posibilitatea…

- Marea Britanie s-ar putea confrunta cu o nota de plata exorbitanta daca nu va reuși sa iasa din Uniunea Europeana cu un acord clar, care sa stabileasca exact termenii Brexit-ului. Potrivit unor lideri din administrația locala și oameni de afaceri, citați de The Telegraph, este vorba de peste 200 de…