Stiri pe aceeasi tema

- Sute de romi au fost evacuați cu forța dintr-un sat din vestul Rusiei, a recunoscut șeful consiliului local, masura fiind luata dupa ce un rus a fost ucis, iar altul este in coma, scrie Guardian.

- Anexarea ilegala a Crimeei reprezinta cea mai periculoasa criza de dupa incheierea Razboiului Rece. Pozitionarea militara a Rusiei in Marea Neagra deschide o noua Cortinei de Fier in Estul Europei. Din multimea conflictelor inghetate din zona Marii Negre intotdeauna unul poate fi reincalzit, de la Abhazia…

- Primul Centru de Excelenta in Stroke din Romania a fost inaugurat in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, in parteneriat cu liderul mondial in tehnologie medicala, si va deservi aproximativ 3 milioane de locuitori din 8 judete printre care și pacienții din județul Alba, potrivit…

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgenta la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei in timpul zborului, informeaza agentia de stiri Reuters. Mass-media rusa a transmis imagini cu avionul inconjurat de un nor gros de fum. Inregistrari…

- Presedintele proaspat-ales al Ucrainei Volodimir Zelensky a ironizat propunerea Rusiei de a oferi pasapoarte rusesti concetatenilor sai scriind pe Facebook ca acestia nu obtin decat cel mult „dreptul de a fi arestati” in vreme ce „ucrainienii sunt oameni liberi”, si de accea nici nu crede ca ei le vor…

- Serghei Pogorelov a fost gasit mort in propria locuinta de catre mama sa, care s-a ingrijorat ca acesta nu-i mai raspunde la telefon. Serghei Pogorelov s-a nascut pe 2 iunie 1974, la Volgograd, si a fost unul dintre cei mai buni handbalisti ai Rusiei in anii '90, in palmaresul lui figurand…

- Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului federal) a adoptat marti cu o larga majoritate un proiect de lege ce garanteaza stabilitatea segmentului de internet rusesc si deconectarea acestuia de la reteaua globala in cazul unor situatii de criza sau atacuri cibernetice impotriva tarii,…

- Rusia va raspunde "proportional" cresterii prezentei militare a NATO în Marea Neagra, deoarece este atacata securitatea regionala, a avertizat sâmbata adjunctul ministrului de externe rus Alexander Grusko, scrie Agerpres, citând EFE."Bineînteles, vom lua toate…