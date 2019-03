Stiri pe aceeasi tema

- Protestele algerienilor impotriva prelungirii mandatului presedintelui Abdelaziz Bouteflika au atins vineri o amploare fara precedent, relateaza Reuters. Manifestatiile au inceput, ca si in cele trei saptamani precedente, dupa rugaciunile de vineri. Pe strazile capitalei Alger au iesit sute de mii de…

- Peste 100 de persoane au fost ranite in confruntari in capitala Algeriei in cursul protestelor impotriva deciziei presedintelui Abdelaziz Bouteflika de a candida pentru un al cincilea mandat la alegerile prezidentiale programate pentru 18 aprilie, au indicat sambata surse medicale, citate de agentia…

- Forțele algeriene de securitate au reținut 195 de persoane în timpul protestelor de masa de vineri, a declarat televiziunea de stat, citând infracțiuni precum jefuirea ca temei pentru arestari, informeaza Reuters. Protestatari au umplut vineri centrul capitalei Alger pentru a contesta…

- Mii de studenti algerieni au protestat din nou miercuri in mai multe parti ale tarii impotriva deciziei presedintelui Abdelaziz Bouteflika, aflat intr-o stare precara de sanatate, de a candida pentru un al cincilea mandat la alegerile prezidentiale din 18 aprilie, proteste ce au loc in pofida avertismentelor…

Mii de algerieni au luat parte la noi proteste in capitala si alte orase marti, cerandu-i presedintelui Abdelaziz Bouteflika sa isi dea demisia si respingand oferta sa de a nu-si duce la capat noul mandat daca va castiga alegerile din aprilie, scrie Reuters, informeaza News.ro.

- Sute de studenti au manifestat duminica la Alger si in alte orase din Algeria impotriva unui al cincilea mandat al presedintelui Abdelaziz Bouteflika, al caruia dosar de candidatura la alegerile prezidentiale de la 18 aprilie ar urma sa fie depus in cursul zilei, relateaza agentiile internationale…

