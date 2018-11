Stiri pe aceeasi tema

- Fiul maestrului Florin Piersic este un bErbat cat se poate de norocos! Bogat xi celebru, Florin Piersic Junior are o familie frumoasE, care ii oferE momente de neuitat, uneori chiar in vEzul lumii.

- Avocatul pastorului american Andrew Brunson, retinut in Turcia de aproape doi ani, a declarat miercuri ca a sesizat Curtea Constitutionala turca pentru a obtine eliberarea clientului sau aflat in prezent in arest la domiciliu, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson, a carui urmatoare…

- Presedintele american Donald Trump va sustine miercuri o conferinta de presa, in urma intrevederilor pe care le va avea in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, a informat marti purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat miercuri ''progresele extraordinare'' privind Coreea de Nord, la o zi dupa un summit intercoreean ce a avut loc la Phenian, relateaza AFP.''Inregistram progrese extraordinare privind Coreea de Nord'', a declarat presedintele american de la Casa…

- Intr-un moment dat al activitatii administrației lui Donald Trump, partea rusa i-a comunicat secretarului american al Apararii, Jim Mattis, ca ar putea folosi arme nucleare daca ar izbucni un conflict armat in Europa. Dupa aceasta declaratie, șeful Pentagonului a inceput sa vada in Moscova principala…