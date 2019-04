Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Rennes a invins, sambata, pe Stade de France, echipa Paris Saint-Germain, la lovituri de departajare, scor 6-5, si a castigat Cupa Frantei, primul sau trofeu dupa 48 de ani.Parizienii au condus cu 2-0 prin golurile marcate de Alves (13) si Neymar (21), insa Rennes a revenit si a egalat…

- Antrenorul echipei PSG, Thomas Tuchel, a anuntat, marti, ca nu se va putea baza pe sapte jucatori la meciul cu formatia lui Ciprian Tatausanu, FC Nantes, informeaza lequipe.fr. Un al optulea jucator, Angel Di Maria, este incert pentru aceasta partida, informeaza News.ro.Citește și: Presedintele…

- FCSB o infrunta in aceasta seara pe CS U Craiova, intr-un duel din etapa a 3-a a play-off-ului. Partida atrage o multitudine de nume mari, care vor lua loc in lojele de pe Arena Naționala. UPDATE Giovanni Becali și-a facut apariția la stadion alaturi de controversatul Pini Zahavi, dar și alaturi de…

- Manchester United s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o in deplasare pe Paris Saint-Germain cu scorul de 3-1, in mansa secunda a optimilor de finala. United, care fusese intrecuta pe ''Old Trafford'' cu 2-0, a obtinut calificarea…

- Manchester United a venit la Paris fara Pogba, Ander Herera, Valencia, Jones, Mata, Matic, Lingaard, Martial si Alexis Sanchez! Lukaku a deschis scorul in minutul 2, profitand de o pasa neglijenta trimisa spre propria poarta a neamțului Thilo Kehrer. Bernat a eglat rapid, in minutul 12, cu o execuție…

- Alin Andronic este fara doar și poate concurentul care a reușit sa caștige cei mai mulți fani. Razboinicul din sezonul 2 al Exatlon a pierdut in fanala cu colega sa, Beatrice Olaru, insa rezultatul nu a fost unul corect. Deși Kanal D și-a recunoscut indirect greșeala, schimband regulamentul in Exatlon…

- Champions League revine marți cu primele doua dueluri din faza optimilor de finala. Adusa la viața de Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United primește vizita celor de la PSG, un adversar cu ambiții uriașe. Cealalta partida a serii le va aduce fața în fața pe AS Roma și FC Porto. Confruntarile…